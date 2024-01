Nach dem im November angekündigten Rücktritt von Dagmar Kuster gibt es in Hettingen einen ersten Kandidaten, der das Bürgermeisteramt ab dem 1. Mai übernehmen will. Daniel Eiffler ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von 9 und 14 Jahren. Er stammt aus Nordrhein-Westfalen und wohnt mit seiner Familie in Sigmaringendorf. Dort möchte er auch im Falle eines Wahlsieges leben.

Fokus soll auf Finanzen, Bildung und Infrastruktur liegen

Hettingen beschreibt Eiffler als charmante, reizvolle Stadt mit guter Infrastruktur, welche eine schöne Aufgabe, aber auch Herausforderung sei. Auf drei Dinge will er als Bürgermeister einen besonderen Fokus legen: Finanzen, Bildung und Infrastruktur. „Ein solider, gesunder Haushalt soll Raum für Investitionen lassen“, sagt Eiffler.

Daniel Eiffler will mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und ihre Ideen aufnehmen. (Foto: Julia Brunner )

Für Kinder sei es wichtig, dass die Rahmenbedingungen für gute Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten gegeben sind. Außerdem will er schauen, wo es Flächen gibt, an denen sich Bürger und Unternehmen ansiedeln können.

Eiffler ist seit mehreren Jahren Mitglied bei der CDU und tritt für diese auch als Bürgermeisterkandidat an. Seit 2019 ist er Mitglied im CDU-Kreisvorstand und seit 2022 Mitglied des Landesfachausschusses Energie, Umwelt und Klimaschutz sowie Mitglied des Bezirksfachausschusses Entwicklung, ländlicher Raum und Landwirtschaft der CDU Baden-Württemberg.

Falls er zum neuen Bürgermeister von Hettingen gewählt wird, will er diese Ämter beibehalten, um sich dort weiterhin für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

Daniel Eiffler will gestalten und Projekte für die Zukunft fit machen

Aktuell arbeitet Eiffler als Regionalleiter bei der Dachbegründungsfirma Optigrün und ist für den süddeutschen Raum verantwortlich. „Ich kümmere mich um das operative Geschäft im Vertrieb im Innen- und Außendienst“, sagt er. Dazu berät er unter anderem Architekten und Kommunen zu Bauvorhaben.

Ich habe immer den Wunsch gehabt, etwas zu gestalten und den Willen, etwas zu bewegen und Projekte fortzusetzen und für die Zukunft fit zu machen. Daniel Eiffler

Für das Amt des Bürgermeisters interessiert sich Eiffler schon seit einiger Zeit. „Ich habe immer den Wunsch gehabt, etwas zu gestalten und den Willen, etwas zu bewegen und Projekte fortzusetzen und für die Zukunft fit zu machen“, sagt er.

Dabei sei das Amt des Bürgermeisters immer mehr in den Fokus für ihn gerückt. Für die Kandidatur in Hettingen hat er sich Ende November, Anfang Dezember entschieden. Am 10. Januar hat Eiffler seine Bewerbung im Rathaus abgegeben.

Seinen Wahlkampf hat Eiffler schon genau geplant. Mit Bürgermeisterin Dagmar Kuster und einigen Gemeinderäten hat er bereits Gespräche geführt. Vereinen und Unternehmen will er Briefe schreiben, um sich vorzustellen und ein persönliches Gespräch anzubieten.

„Ich will mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gehen und Anregungen aufnehmen. Für den „Haustürwahlkampf“ habe ich Flyer erstellt und will mindestens zwei Stammtische anbieten“, so Eiffler. Neben Profilen bei Facebook und Instagram soll Ende der Woche seine Webseite online gehen.

Die Bewerbungsfrist für Kandidaten endet am 26. Februar um 18 Uhr. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 24. März, eine eventuelle Stichwahl am Sonntag, 14. April, in Hettingen statt.