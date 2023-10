Der neue Hochbehälter in Inneringen, gebaut an alter Stelle neben dem noch älteren Wasserturm, ist im Beisein von Vertretern der Zweckverbände Mittlere Lauchert und Alb VII Zweifalter Aach sowie beteiligten Firmen und Ortschaftsräten offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Mit dem Drücken eines feuerroten Buzzers, einer Art Notfallknopf, symbolisierten Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster und ihr Pfronstetter Amtskollege und Verbandsvorsitzender Reinhold Teufel den Start des Verbunds.

Verschwunden ist der von Kuster gar als Dreckhügel benannte alte Hochbehälter, der Jahrzehnte neben dem Inneringer Wahrzeichen residierte. Innerhalb eines Jahres entstand ein sandsteinfarbener Flachbau mit dunkelgrauem, versetztem Pultdach, der sich dem Ortsbild anpasst und selbst die Nachbarn „happy“ sein lässt. Viel wichtiger jedoch als sein Äußeres ist sein Inneres: Der Hochbehälter speichert 700 Kubik sauberes Trink- und Nutzwasser und kann im Katastrophenfall die Wasserversorgung für mindestens zwei Tage sicherstellen. Ein Notstromaggregat sorgt bei Stromausfall für die nötige Pumpkraft.

„Wasser ist ein ganz sensibles Gut“, sagte Kuster und zielte damit auf die Notwendigkeit der Wasserversorgung auch im Notfall ab. 2013, zum 100-jährigen Jubiläum des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Lauchert, zu dem neben Hettingen Langenenslingen und Bingen gehören, sei erstmals der Gedanke aufgekommen, mit einem sogenannten Notverbund ein zweites Standbein aufzubauen. Seitdem wurden ein Strukturgutachten erstellt und verschiedene Optionen, gerade auch im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Profitablität, geprüft. „Letztendlich fiel die Wahl auf den Verbund über die Alb hinweg nach Zwiefalten“, so Kuster. Ein klein wenig bedaure Teufel, dass der neue Hochbehälter nicht mehr begehbar ist. Aber er hoffe auf die neue Idee der Stadt und den eingerüsteten Wasserturm.

Im wöchentlichen Wechsel wird künftig das Wasser in den Hochbehältern Inneringen und Rotreiß in Ittenhausen hin und her gepumpt, um der Verkeimung vorzubeugen und die Funktionalität der Technik zu gewährleisten. Für diese zeichneten im Vorfeld die IMS Ingenieure Miltenberger aus Hechingen verantwortlich. Florian Miltenberger erläuterte die technischen Details: So besteht der Hochbehälter aus zwei Wasserkammern mit jeweils 350 Kubik, der Keller beherbergt die komplette Hydraulik mit Leitungen und Pumpen und im Obergeschoss befinden sich die Elektrotechnik und die Zugänge zu den Wasserkammern. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage installiert und im Nebengebäude ist ein Notstromgerät untergebracht.

Die Gesamtkosten für den Hochbehälter sowie Nachrüstungen an den Hochbehältern Hohwies und Rotreiß belaufen sich auf insgesamt 1,6 Millionen Euro. Zusätzlich sind für den Leitungsbau von 3,6 Kilometer Länge Kosten in Höhe von 760.000 Euro angefallen.