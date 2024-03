Obwohl es nur einen offiziellen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Hettingen am 24. März gibt, haben etwa 300 Hettinger und Inneringer Bürger die Kandidatenvorstellung in der Laucherttalhalle verfolgt.

Am Freitagabend stellte sich Daniel Eiffler den Menschen vor. 20 Minuten Redezeit und 15 Minuten Fragezeit hatte Bürgermeisterin Dagmar Kuster in ihrer Ansprache angekündigt. Im Endeffekt war der offizielle Teil der Kandidatenvorstellung aber nach nicht einmal 30 Minuten beendet.

Eiffler bereitet sich bereits auf das Amt vor

Eiffler nahm sich die Zeit, um sich den Bürgern ausführlich vorzustellen. Der 46-Jährige erzählte von seinem Aufwachsen in Nordrhein-Westfalen, über die Offiziersausbildung bei der Bundeswehr und seine aktuelle Stelle als Regionalleiter bei der Dachbegründungsfirma Optigrün.

Daniel Eiffler besucht bereits einen Kurs als Vorbereitung auf das Bürgermeisteramt. (Foto: Julia Brunner )

Eiffler führt mehrere Ehrenämter aus und ist Mitglied bei der CDU. Sollte er am 24. März gewählt werden, will er das Bürgermeister aber nicht als Parteiamt ausführen. Am vergangenen Donnerstag hat Eiffler einen Lehrgang zum Thema Verwaltungskompetenz in Ludwigsburg begonnen, um sich auf sein zukünftiges Amt vorzubereiten.

Diese Punkte hat er in seiner Rede angesprochen

Konkret hat Eiffler sechs Punkte angesprochen, die ihm wichtig sind. Er will für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde ein offenes Ohr haben und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Das Zusammenleben und die Vereine seien ihm besonders wichtig. „Ich will hinter den Vereinen stehen und sie fördern“, sagte er.

Eiffler will Angebote für Senioren schaffen und dafür sorgen, dass die Ausrüstung der Feuerwehr auf dem aktuellen Stand der Technik bleibt. Um Hettingen für Familien attraktiver zu machen, will Eiffler die Kinderbetreuung und Bildungsangebote in der Gemeinde stärken.

Außerdem soll Hettingen als Handels- und Gewerbestandort erhalten bleiben. „Wirtschaftsförderung ist für mich ganz klar Chefsache“, so Eiffler. Damit Hettingen auch weiterhin in die Zukunft investieren kann, sei es ein konstantes Ziel, einen positiven Haushalt zu haben. Für Themen, wie die Straßensanierung, ein Radweg in Hettingen sowie einen Geldautomaten, die ihm Bürger in Gesprächen genannt hätten, will er sich einsetzen.

Das sagen die Bürger zu Daniel Eiffler als Bürgermeisterkandidat

Nur eine einzige Frage aus dem Publikum wurde an Eiffler gerichtet. Ein Bürger fragt, was genau er an der Familienpolitik ändern will, besonders im Hinblick auf die hohen Kindergartenbeiträge. „Das nehme ich mit und schaue mir die Strukturen an. Am Montag treffe ich mich noch mit der Schulleiterin Daniela Bertel und schaue, was dort ansteht“, sagte Eiffler.

Daniel Eiffler hat auf die Hettinger und Inneringer einen souveränen Eindruck gemacht. (Foto: Julia Brunner )

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung nutzten mehrere Bürger die Möglichkeit, um direkt mit Eiffler ins Gespräch zu gehen. Bei den Bürgern hat er einen guten Eindruck hinterlassen. „Er hat gesagt, was einen so bedrückt“, sagte ein 65-jähriger Hettinger. Eiffler habe einen guten Führungsstil und ein sicheres Auftreten, was die Gemeinde auch bräuchte.

Das Gesamtbild ist gut, er hat die Bürger im Blick. 59-jährige Inneringerin

Zwei 70-jährige Hettingerinnen finden es gut, dass Eiffler Jung und Alt gleichermaßen angesprochen hat. „Das Gesamtbild ist gut, er hat die Bürger im Blick“, so eine 59-jährige Inneringerin. Sie traue Eiffler das Amt als Bürgermeister zu, sagte sie. Auf einen 53-jährigen Inneringer hat Eiffler einen souveränen und gut vorbereiteten Eindruck gemacht.

Am 24. März wird in Hettingen von 8 bis 18 Uhr gewählt. In Hettingen ist das Wahllokal in der Laucherttalhalle, in Inneringen in der Alten Schule.