Daniel Eiffler ist neuer Bürgermeister von Hettingen. Mit 97,15 Prozent haben ihn die Hettinger und Inneringer Bürger am Sonntag zum neuen Rathauschef gewählt. Das Wahlergebnis stand um kurz vor 19 Uhr fest.

Wahlbeteiligung liegt bei 53,82 Prozent

Der zweite Kandidat Reinhold Riesch, der nach Ablehnung seiner Kandidatur im Gemeindewahlausschuss trotzdem weiter um Stimmen geworben hatte, hat bei der Wahl keine Rolle gespielt. Die Wahlbeteiligung lag bei der Wahl am Sonntag bei 53,82 Prozent.

Gegen 19 Uhr betrat Bürgermeisterin Dagmar Kuster die kleine Bühne in der Laucherttalhalle in Hettingen. Vor der Verkündung des Wahlergebnisses spielten die Musikvereine Hettingen und Inneringen das Lied „One Moment In Time“.

Bürgermeisterin Dagmar Kuster (rechts) gratuliert ihrem Nachfolger Daniel Eiffler und dessen Frau Melanie. (Foto: Julia Brunner )

„Sie haben sehr bestimmt und eindeutig abgestimmt“, sagte Kuster zu den etwa 100 versammelten Bürgerinnen und Bürgern. Dann verkündete sie das Wahlergebnis: 97,15 Prozent der Stimmen erhielt Daniel Eiffler. Er treffe auf motivierte und engagierte Bürger, sagte Kuster zu ihm.

Ich bin überwältigt und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für das grandiose Ergebnis bedanken. Daniel Eiffler

Eiffler selbst war sichtlich ergriffen von seinem Wahlerfolg. „Ich bin überwältigt und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für das grandiose Ergebnis bedanken“, sagte er. Mit Herz, Leidenschaft und Engagement wolle er sich wie im Wahlkampf versprochen für die Hettinger und Inneringer einsetzen und das gewonnene Vertrauen zurückgeben.

„Sie haben mir einen extremen Vertrauensvorsprung mit der Wahlbeteiligung und den Stimmen gegeben“, so Eiffler. Er bedankte sich zudem bei seiner Familie und besonders seiner Frau Melanie dafür, dass er seinen Traum leben dürfe.

Eiffler übernimmt am 1. Mai den Posten im Rathaus

Der 46-Jährige will auch weiterhin mit seiner Familie in Sigmaringendorf wohnen bleiben. Seit 2019 ist er Mitglied im CDU-Kreisvorstand und seit 2022 Mitglied des Landesfachausschusses Energie, Umwelt und Klimaschutz sowie Mitglied des Bezirksfachausschusses Entwicklung Ländlicher Raum und Landwirtschaft der CDU Baden-Württemberg. Aktuell arbeitet Eiffler als Regionalleiter bei der Dachbegrünungsfirma Optigrün und ist für den süddeutschen Raum verantwortlich.

Reinhold Riesch war aus Stuttgart ebenfalls zur Wahl gekommen, ging aber wieder bevor das offizielle Wahlergebnis verkündet wurde. „Ich habe das Ergebnis bereits online gesehen“, sagte er. Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagte Riesch, dass er sich durchaus Chancen auf den Wahlsieg ausgemacht habe. „Ich habe gedacht, dass ich das gewinnen kann wegen meiner Erfahrung im Rathaus und der Verwaltung“, so Riesch.

Bürgermeisterin Kuster wird Ende April aus dem Amt ausscheiden. Ab dem ersten Mai übernimmt dann Eiffler als neuer Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde im Hettinger Schloss.