Auto mit Anhänger nimmt Fahrerin die Vorfahrt

Eine Leichtverletzte und nicht unerheblichen Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls mit zwei Fahrzeugen, der sich am Montag dieser Woche gegen 17.15 Uhr auf der L415ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Der 59-jährige Fahrer eines Honda samt Anhänger wollte aus der Lindenbergstraße kommend in die Kreuzung der L415 einfahren und übersah dabei den aus Richtung Kreisverkehr kommenden und in Richtung Emerfeld fahrenden und vorfahrtsberechtigten VW einer ebenfalls 59-Jährigen. Durch die folgende Kollision verletzte sich die Frau leicht, und der Anhänger löste sich vom Fahzeug. Der Hänger sowie die beiden Autos wurden bei dem Unfall nicht unerheblich beschädigt. Ein Rettungsdienst brachte die VW-Lenkerin in ein Krankenhaus.