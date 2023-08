Auto kommt von der Straße ab, Totalschaden

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Dienstagvormittag ein 53–jähriger VW–Fahrer in der Hettinger Hauptstraße. In einer Rechtskurve geriet der Autofahrer, aus Richtung Gammertingen kommend, laut Polizeibericht aus noch unklarer Ursache nach links und streifte zwei Leitpfosten, bevor er neben der Straße zum Stillstand kam. Während an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe eines niedrigeren fünfstelligen Eurobetrags entstand, blieb der 53–Jährige unverletzt.