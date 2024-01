Aufgerissene Straßen und Gehwege, unzureichend gesicherte Baustellen, Arbeiten, die nicht vorwärtsgehen und Arbeiter, die nicht anzutreffen sind - der Breitbandausbau sorgt besonders in Inneringen bei Anwohnern und Verwaltung seit längerem für großen Frust.

Stadt sprach Mängelrüge aus

Nach vielen Beschwerden, die scheinbar ungehört im Baugrund versickerten, hatte sich die Verwaltung nun mit einer Mängelrüge an den Generalunternehmer, die Netze BW, gewandt. „Völlig gerechtfertigt“, lautete die Einschätzung des zuständigen Projektleiters, der Dienstagabend vor dem Hettinger Gemeinderat Rede und Antwort stand.

„Die Arbeiten, die die Firma an den Tag gelegt hat, entsprechen nicht unserem Standard“, sagte Maximilian Müller. Er entschuldigte sich im Namen der Netze BW, aber auch persönlich als Projektleiter und dankte besonders den Bürgern für ihre Geduld. Bisher sei die Firma immer ein zuverlässiger Partner für die Netze BW gewesen, so Müller. „Deswegen waren wir überrascht, dass es von Anfang an Probleme gab.“

In der Konsequenz werde künftig die Zusammenarbeit auf ein anderes Level gehoben, alle Absprachen „protokolliert und beweissicher geführt“. An die „eigene Nase fassen“ müsse sich die Netze BW in puncto Planungsvorlauf: Dieser wurde von der beauftragten Firma zurecht bemängelt, zu oft wurde zu kurzfristig umgeplant, was in der Bauausführung kaum zu leisten war.

Netze BW will mit Schreiben an Bürger Vertrauen zurückgewinnen

Weiterer Kritikpunkt sei die Kommunikation auf der Baustelle gewesen. „Hier wurde geregelt, dass jederzeit ein deutschsprachiger und auskunftsfähiger Ansprechpartner vor Ort ist“, sagte Müller. Auch in puncto Präsenz und Kontrolle wurde nachjustiert.

Der bisherige Bauleiter sei schlichtweg überlastet gewesen, er war zeitgleich für sieben Baustellen verantwortlich. „Auch hier hat die Firma gegengesteuert“, erklärte Müller, „ab sofort ist der Bauleiter jeden Tag vor Ort“. Weitere Zusage: Die Baustelle werde sauber und gesichert verlassen. Laut Müller ist die Firma um Schadensbegrenzung bemüht. Aber auch die Netze BW, die mit einem Schreiben an die Bürger das Vertrauen zurückgewinnen möchte.

Demnächst werden zwei neue Kolonnen eingesetzt, um die hinterlassenen Schäden an den bisherigen Bauabschnitten zu beheben. Das ist auch dem Gemeinderat wichtig. „Es sollten keine neuen Abschnitte angefangen, keine neuen Löcher aufgerissen werden, solange noch alte Sachen aufzuarbeiten sind“, sagte Bürgermeisterin Dagmar Kuster abschließend.