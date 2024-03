Amtsblatt bekommt Redaktionsstatut

Die Veröffentlichungen im wöchentlich erscheinenden Amtsblatt der Stadt Hettingen sollen künftig über ein Redaktionsstatut definiert und geregelt werden. Darüber haben Bürgermeisterin Dagmar Kuster und Haupt- und Personalamtsleiterin Sibylle Ahlburg am Dienstagabend den Gemeinderat informiert. Hintergrund ist einerseits die dringende Empfehlung des Landratsamtes, besonders im Vorfeld anstehender Kommunalwahlen die Rahmenbedingungen schriftlich festzulegen. Andererseits hat auch die unmittelbar bevorstehende Wahl des Bürgermeisters gezeigt, dass ein Redaktionsstatut unerlässlich ist.

Beide Kandidaten, die sich für das Amt des Hettinger Bürgermeisters am Sonntag zur Wahl stellen wollen, hatten in den vergangenen zwei Wochen noch um Veröffentlichungen im Anzeigenteil des Amtsblatts gebeten. Diese Anträge wurden jedoch von der Verwaltung - in enger Absprache mit dem Landkreis - abgelehnt. Begründung: Zwei Wochen vor dem Wahltermin darf nichts mehr abgedruckt werden. „Dieser Grundsatz gilt zwar schon lange, war aber bisher nicht schriftlich festgehalten“, so Ahlburg.

Dem hat die Verwaltung nun entgegengesteuert. In einem dreiseitigen Papier hat sie für den genannten Fall der Bürgermeisterkandidaten die Karenzzeit und Sperrfrist vor Wahlen klar definiert, aber auch die Grundsätze für Ankündigungen, Berichte und Texte von Fraktionen und Gruppierungen, die Veröffentlichung von Meinungsäußerungen, Textmenge oder Verwendung von Bildmaterial festgezurrt. So ist beispielsweise geregelt, dass weder anonyme Schriftsätze noch Leserbriefe einzelner Personen veröffentlicht werden dürfen. Außerdem müssen alle Artikel einen örtlichen Bezug haben und dürfen weder Verleumdungen noch persönliche Anfeindungen, direkter oder indirekter Art, enthalten. Auch bei der Verwendung von Bildmaterial muss vom Einreicher gewährleistet sein, dass die darauf abgebildeten Personen vorher ihre Zustimmung gegeben haben und keine Bildrechte verletzt werden.

„Die Stadt braucht Rechtssicherheit, wenn sie etwas veröffentlicht oder eben nicht veröffentlicht“, betonte Kuster nochmals die Notwendigkeit des Redaktionsstatuts. „Das Amtsblatt ist eine heikle Geschichte, die Kommune muss rein informativ und nüchtern berichten.“ Eine Feinjustierung in Bezug auf den Gemeinderat hat die Verwaltung noch in den Beschluss mit eingearbeitet: Per Gemeindeordnung wird nur Fraktionen das Recht eingeräumt, ihre Auffassungen zu Angelegenheiten in der Gemeinde im Amtsblatt darzulegen. Da sich in Hettingen bisher aber keine Fraktionen konstituiert haben, hat die Verwaltung vorgeschlagen, dieses Recht auch auf die Wählervereinigungen (Listen im Gemeinderat) auszuweiten.

Der Gemeinderat hat das vorgelegte Redaktionsstatut, mit der Erweiterung auf die Wählervereinigungen, einstimmig beschlossen. Öffentlich bekanntgegeben wird das Redaktionsstatut im Amtsblatt vom 28. März, einen Tag später tritt es in Kraft.