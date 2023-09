Vier Jahre sind seit Baubeginn vergangen. Ende des Jahres soll die Restaurierung der Marienkapelle möglichst abgeschlossen sein. Die Kapelle aus dem Jahr 1582 wird in ihrem barocken Stil von 1730 wieder hergestellt. Die letzten kleineren Restaurierungsarbeiten im Innern waren vor gut 60 Jahren vorgenommen worden. Wasserschäden von oben und unten drohten jedoch das Gebäude zu zerstören.

Im zweiten Bauabschnitt wird die Raumschale restauriert

Nach dem ersten Bauabschnitt, bei dem Dachgebälk und -eindeckung sowie die Fassade renoviert wurden, wird in einem zweiten die Raumschale restauriert. Der Förderverein Marienkapelle, die Bauleitung und die Ausführenden freuen sich darüber, dass das Kleinod auch im Innern bald wieder mit ergänztem Stuck und in neuen Farben erstrahlt.

Noch steht das Gerüst im Innern der Marienkapelle. Die Bilder und Sockel sind zurzeit bei der Restauratorin Monika Kneer in Arbeit, die Orgel, die vermutlich vom Schloss Hettingen stammt, bei Orgelbauer Josef Maier. Der Boden der Marienkapelle ist herausgenommen.

Offensichtlich war die Kapelle bei der Barockisierung 30 Zentimeter höher gelegt worden, die dort gefundenen Zieglesteine bleiben beziehungsweise kommen wieder an dieselbe Stelle zurück. Die Firma Holzbau Ott bearbeitet den darüber liegenden Holzboden, die Schreinerei Hupfauf richtet derzeit das Gestühl.

Absprachen mit dem Denkmalamt

Wie genau die barocke Innenausstattung wieder belebt werden soll, wird immer mit dem Denkmalamt abgesprochen. Bauingenieur Paul Speh organisiert für die Katholische Kirchengemeinde der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen und das erzbischöfliche Bauamt Konstanz die Baumaßnahmen.

Seit drei Monaten ist ein Team von Kirchenmalern und Restauratoren intensiv damit beschäftigt, den alten Glanz der Hettinger Kapelle möglichst dauerhaft hervorzuholen. Einer von ihnen ist der Diplom-Restaurator und Kirchenmaler Lukas Zubek, der an der Universität Bratislava studiert hat. Die Wände mussten begradigt und teilweise bis zu 14 Zentimeter „aufgefüttert“ werden.

Die Verbindung von Boden und Wand wurden zum Schutz vor Feuchtigkeit gelöst. Die Stuckarbeit, so Zubek, ist ein „richtiges Schmuckstück“. Hier, wie beim Altarbild, sei im Barock ein Meister an der Arbeit gewesen. Der Wasserschaden über das Dach hatte jedoch an einer Stelle dafür gesorgt, dass der Stuck neu aufgebaut werden musste.

Strom und Heizung für die Kapelle

Auch der Rosenstock um das versilberte Herz auf dem Bogen zwischen Kirchenschiff und dem reicher geschmückten Altarraum musste wieder im alten Stil neu gefertigt werden. Eine statische Herausforderung war und bleibt vor allem die angebaute Sakristei. Bauleiter Speh hofft jedoch, dass es mit einer „beweglichen Variante“, der Trennung von nicht stabilem Anbau zur Kapelle, gelungen ist, letztere zu schützen.

Die Marienkapelle wurde mit Strom versorgt, eine Heizung einzubauen war ‐ auch zum Schutz der Kunstwerke ‐ nicht geplant. Sorgfältig tragen derzeit Zubek und seine Kollegen die Kalkfarben, vor allem in Gelb und Altrosa auf. Der Stuck war zwar teilweise üppig vergoldet, das Denkmalamt entschied sich jedoch für einen anderen Bemalungszustand. Das Altarbild wird der „krönende Abschluss“, so Zubek, danach wird das Gerüst abgebaut.

Franz Friedrich vom Bauförderverein Marienkapelle, der sich weiterhin über Spenden freut, ist auf der Baustelle Ansprechpartner und hat die Schlüsselgewalt. In Eigenleistung trug er schon einiges bei. So fertigte der Schlosser den Spritzschutz von der B 32 an der Eingangsseite an, sorgte für den fachgerechten Wandanschluss außen und reinigte den Kies.

Fertigstellung in Sicht

Während Speh zum Bauzeitplan meint: „Wenn alles gut läuft, sind wir Ende des Jahres fertig“, ist Friedrich auch zufrieden, wenn die nächste Maiandacht wieder in der Marienkapelle stattfinden kann: „Aber es geht gut vorwärts und jetzt, wo man was sieht, ist es richtig schön dabei zu sein.“

Restaurator Zubek freut sich ebenfalls über seinen schönen Arbeitsplatz: „Hier in Hettingen ist meine beste Baustelle, wir konnten viele unterschiedliche Arbeiten durchführen und alles läuft am Ort richtig gut.“