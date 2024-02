Die Hauptversammlung des Blasmusikverbands (BV) Sigmaringen stand ganz im Zeichen von Abschied und Neubeginn: Nach 32 Jahren Vorstandstätigkeiten und 15 Jahren als Präsident hat Egon Wohlhüter sein Amt abgegeben. Aber auch Ernst Wicker, der zehn Jahre die Finanzen des Vereins managte, sowie der Vorsitzende der Bläserjugend, Stefan Kille, der acht Jahre im Amt war, haben sich nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. Hintergrund der Stabwechsel sind keineswegs Zerwürfnisse, vielmehr sollen die Neubesetzungen signalisieren, dass ein solches Ehrenamt nicht am Amtsträger kleben bleibt, sondern man es jederzeit ohne Gewissensbisse wieder abgeben kann.

Neuer Präsident wird begrüßt

„Wenn jemand nicht mehr kandidieren will, ist das sein gutes Recht und ist vom Verein zu akzeptieren“, betonte Wohlhüter. Nicht der Scheidende hat für eine Nachfolge zu sorgen, das sei Sache des Vereins. Denn, so der Präsident, „nur so können andere überzeugt werden, ein Ehrenamt anzunehmen“.

Wahlleiterin und Landrätin Stefanie Bürkle konnte schließlich Jörg Burkhart aus Stetten am kalten Markt als neuen Präsidenten begrüßen, der bisherige Vorsitzende des Bezirks I. Cornelia Weizenegger, die künftig die Kasse führen wird und Julius Jäger aus Laiz als neuen Vorsitzenden der Bläserjugend, sowie dessen Stellvertreterin Ellen Burkhart, die bereits seit Herbst vergangenen Jahres als Jugendkoordinatorin des BV Bodenseeregion Dienst tut, sind die weiteren „Neuen“ im Vorstand des BV Sigmaringen.

Sorge um Vereinssterben

In seinem letzten Bericht als Verbandspräsident bekundete Wohlhüter seine Sorgen um das allgemeine Vereinssterben, weil aus oben genannten Gründen keine Nachfolger gefunden würden. Wohlhüter wäre nicht Wohlhüter hätte er nicht auch Kritik in Richtung Politiker angebracht.

Der soziale Friede in der Gesellschaft kommt aus dem Vereinsleben. Egon Wohlhüter

Er benannte die überbordende Regulierungen, die den Ehrenamtlichen das Leben schwermachten und erwähnte unter anderem die Datenschutzgrundverordnung und das Ausweiten der Kinderganztagsbetreuung.

„Wo sollen wir denn Nachwuchs herkriegen, wenn die Kinder erst um 16 Uhr nachhause kommen“, klagte er und schob nach: „Das Wichtigste im Verein ist die Jugendarbeit. Der soziale Friede in der Gesellschaft kommt aus dem Vereinsleben.“

Abschiedsrede ist wehmütig aber humorvoll

Kinder, die in Vereinen sozialisiert worden sind, hätten Teamarbeit, Zusammenhalt und Rücksichtnahme gelernt. Der Scheidende amüsierte in seiner Abschiedsrede mit manch bemerkenswerter Anekdote und bekannte schelmisch, einen „Gen-Fehler“ zu haben („Mir fehlt das Nachhause-Gehn“).

Er ließ das Geleistete auf trockene, schwäbische Art Revue passieren, aber erinnerte auch mit brechender Stimme und sichtlicher Trauer an langjährige Weggefährten, die das irdische Dasein viel zu früh verlassen mussten.

Neben Wehmut und Abschiedsschmerz prägten Humor und Heiterkeit die Versammlung, wesentlich befeuert durch Wohlhüter selbst und Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster, deren Seelenverwandtschaft in Sachen Unverblümtheit und schwäbischer Bodenständigkeit unüberseh- und hörbar war.

Wohlhüter zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Steffen Haap, Vizepräsident des BV Baden-Württembergs überbrachte Glückwünsche des Landesverbandes an den neu gewählten Präsidenten und großen Dank an den Ausscheidenden: „Egon wird uns sehr fehlen“.

Allerdings klang aus mehreren Richtungen an, dass man den Egon doch nicht so einfach gehen lassen will. „Nicht Ade sagen, auf Wiedersehen ist besser“, brachte Verbandsdirigent Ralf Uhl den Wunsch einiger auf den Punkt, den 64-jährigen Ablacher noch nicht ganz dem heimischen Sofa zu überlassen und erinnerten ihn an seinen „Gen-Fehler“.

Jörg Burkarts erste Amtshandlung bestand darin, seine Unterschrift auf die Urkunde zu setzen, die Wohlhüter zum Ehrenvorsitzenden machte. Die Laudatio auf Wohlhüter hielt sein Amtsvorgänger Manfred Birkle, der über zehn Jahre den BV als Vorsitzender und ins digitale Zeitalter geleitet hat.

Der neue Präsident Jörg Burkhart

Jörg Burkhart ist 54 Jahre alt, seit 30 Jahren mit Christine Burkhart, Bezirksdirigentin des Blasmusikverbandbezirks I verheiratet, und hat zwei Töchter und einen Sohn. Burkhart kommt aus Stetten am kalten Markt, ist Hornist, war über 20 Jahre in der Stettener Feuerwehrkapelle und überlappend ebenso lange in der SK Scheer, auch als Vizedirigent. Seit dem Jahr 2021 ist Jörg Burkhart Mitglied im Vorstand des Blasmusikverbands Sigmaringen und leitet als Vorsitzender den Bezirk 1. (sgr)