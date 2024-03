Reinhard Riesch kämpft weiter um das Bürgermeisteramt in Hettingen. Am Montag, 27. Februar, hatte er kurz vor Bewerbungsschluss seine Unterlagen als Kandidat um die Nachfolge von Dagmar Kuster abgegeben.

Bürger müssten Rieschs Namen auf den Stimmzettel schreiben

Da ihm aber zwei Unterstützerunterschriften gefehlt haben, wurde er vom Gemeindewahlausschuss nicht als Bürgermeisterkandidat zugelassen. Der 65-Jährige will seinen Wahlkampf trotzdem weiterführen und hofft auf Stimmen aus der Bevölkerung. Dazu müssten die Hettinger Bürger seinen Namen aber direkt auf den Wahlzettel schreiben.

Laut Kommunalwahlordnung und -gesetz ist auf dem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl auch eine freie Zeile vorzusehen, führt Max Stöhr vom Landratsamt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ aus. Dort können Bürger andere Personen als jene, die auf dem Wahlzettel stehen, wählen.

Um Riesch ihre Stimme zu geben, müssten die Wähler seinen Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Anschrift und notfalls weitere Angaben machen. Das sei zur eindeutigen Identifizierung notwendig, da es mehrere Personen mit dem gleichen Namen gebe. Ist die gewählte Person auf dem Stimmzettel nicht eindeutig erkennbar, ist die Stimme ungültig.

Zwei Unterschriften haben dem Stuttgarter bei der Bewerbung gefehlt

Riesch habe nicht gezögert, sich in Hettingen zu bewerben, als er Mitte Januar von der Stellenausschreibung erfahren habe, sagt er. „Ich habe mich in die Stelle eingearbeitet. Pflegeheim, Ärztehaus und die Schulen, Frau Kuster hat viel gemacht“, so Riesch.

Ich muss es akzeptieren, das war mein Fehler. Reinhard Riesch

Das Sammeln der zehn benötigten Unterstützerunterschriften habe er unterschätzt. Die Unterschriften sind notwendig, damit ein Kandidat zur Bürgermeisterwahl zugelassen wird. „Die ersten acht Unterschriften habe ich schnell bekommen“, sagt Riesch. Am 27. Februar habe er noch einen Termin in Stuttgart gehabt und deshalb nicht die nötigen zehn Unterschriften zusammen bekommen. „Ich muss es akzeptieren, das war mein Fehler“, sagt Riesch.

Riesch ist Agraringenieur, Vater von drei Kindern und tritt in Hettingen als parteiloser Kandidat an. Er habe am Naturparkplan Obere Donau mitgearbeitet und kenne dadurch die Stadt. Über 15 Jahre habe Riesch im Schiltacher Rathaus und später in den Rathäusern von anderen Schwarzwald-Kommunen gearbeitet.

2004 wurde er zum Bürgermeister von Weissach im Landkreis Böblingen gewählt. „Da werden Sie jetzt schmunzeln, aber ich habe mich gegen den Amtsinhaber durchgesetzt, ihm haben zwei Stimmen gefehlt“, so Riesch. Nach zwei Jahren habe er das Amt aus persönlichen Gründen abgegeben. 2019 hat Riesch sich um das Bürgermeisteramt in Gerlingen beworben. Damals hat er 1,87 Prozent der Stimmen erhalten.

Das will er in Hettingen umsetzen

Den Hettinger Bürgern will er sich persönlich vorstellen. „Ich glaube, ich komme an jeder Haustür einmal vorbei und werde Broschüren verteilen und auf den sozialen Medien präsent sein“, sagt Riesch. Sollte er gewählt werden, will er nach Hettingen ziehen. In der Gemeinde möchte er Gutes bewahren. „Ein paar Dinge könnte man schöner gestalten. Da ist zum Beispiel gerade eine freundlichere Gestaltung des Hauptplatzes in Planung“, sagt er.

Ich punkte durch meine Rathaus- und Lebenserfahrung und trete an, um ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Reinhard Riesch

Riesch möchte einen Treffpunkt für die Menschen schaffen und Angebote schaffen, in denen sich Menschen auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung in der Altenpflege oder Nachbarschaftshilfe einbringen können. Zusätzlich möchte er etwa sechs weitere Kulturveranstaltungen im Jahr abhalten und bei den Menschen nachhorchen, wo der Schuh drückt.

Seine Chancen, gewählt zu werden, schätzt er gut ein. „Ich punkte durch meine Rathaus- und Lebenserfahrung und trete an, um ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen“, sagt Riesch. Auch für die Demokratie lohne es sich, dass zwei Kandidaten in Hettingen antreten.