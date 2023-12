Es war ein mittelschweres Beben, das Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster in der Gemeinderatssitzung am 21. November ausgelöst hat, als sie überraschend ihren vorzeitigen Rücktritt aus dem Amt verkündete.

Mittlerweile sind die Nachricht verdaut und die Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahl angelaufen. Die Gemeinderäte haben am Dienstagabend die wichtigsten Daten und Fakten zur anstehenden Bürgermeisterwahl festgezurrt. Wer Kuster folgen und künftig im Hettinger Schloss residieren wird, entscheidet sich voraussichtlich am 24. März.

1. Am 24. März wird gewählt

Bürgermeisterin Dagmar Kuster scheidet auf eigenen Wunsch zum 30. April aus. Aufgrund rechtlicher Vorgaben muss die Wahl zwischen dem 28. Januar und dem 31. März erfolgen. Die Verwaltung hat Sonntag, 24. März, als Wahltag vorgeschlagen. Dem stimmten die Gemeinderäte zu. Eine eventuelle Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmzahl wurde auf den 14. April festgesetzt.

2. Bürgermeisterstelle wird Ende Dezember ausgeschrieben

Ab dem 29. Dezember können sich Kandidaten um das Bürgermeisteramt in Hettingen bewerben. Dann wird die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger von Baden-Württemberg bekannt gemacht. Zudem erfolgt die Veröffentlichung im Amtsblatt, in der „Schwäbischen Zeitung“, im Reutlinger Generalanzeiger sowie in der Südwestpresse.

3. Gemeinderat hat Gehalt bereits festgelegt

Die Gemeinderäte haben am Dienstagabend neben den Terminen zur Bürgermeisterwahl auch das zukünftige Gehalt von Kusters Nachfolger oder Nachfolgerin festgelegt. Für die Besoldung des Bürgermeisters bei einer Einwohnerzahl von 1802, also von 1000 bis 2000 Einwohnern, stehen die Besoldungsgruppen A 14 oder A 15 zur Verfügung.

Der Gemeinderat hat sich einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung angeschlossen, auch in Anbetracht der Schwierigkeit des Amtes (unter anderem große Gemarkung, keine Ortschaftsverfassung, keine Ortsvorsteher, viele Infrastruktureinrichtungen), das zukünftige Stadtoberhaupt in die Besoldungsgruppe A 15 einzuweisen. Das sind laut Zahlen des Bundesinnenministeriums 7250 Euro brutto monatlich. Auch Bürgermeisterin Dagmar Kuster war mit ihrem Dienstantritt in die Besoldungsgruppe A15 eingewiesen worden.

4. Bis zum 26. Februar sind Bewerbungen möglich

Kandidaten können ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen, verschlossen im Umschlag mit der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“, zwischen dem 29. Dezember und dem 26. Februar bis 18 Uhr im Rathaus zu Händen von Bürgermeisterin Dagmar Kuster einreichen.

Die beizufügenden Anlagen sind in der Stellenausschreibung ersichtlich. Während der festgelegten Einreichungsfrist können schriftliche Bewerbungen nicht nur eingereicht, sondern auch wieder zurückgenommen werden. Unmittelbar nach Ende der Frist wird der Gemeindewahlausschuss die Wählbarkeit der Bewerber prüfen.

5. Am 8. März werden die Kandidaten vorgestellt

Eine öffentliche Bewerbervorstellung ist für Freitag, 8. März, um 19 Uhr in der Laucherttalhalle in Hettingen geplant. Dabei soll den Bewerbern die Gelegenheit gegeben werden, sich innerhalb von 20 Minuten vorzustellen und anschließend Fragen zu beantworten. Eine Vorstellung der Bewerber in digitaler Form lehnten die Gemeinderäte ab.