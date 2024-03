Herzen haben Feuer gefangen

„Ich werde bei der Dekoration mithelfen“ ... so lautete ein Kommentar der ankommenden Teilnehmerinnen des Mitarbeiterabends für den anstehenden Alphakurs. Der quadratische Tisch, festlich gedeckt von Cordula Hammer und Ulrike Stengele, unterstrich die herzliche Begrüßung und lud zum Platz nehmen ein. Anschließend begann das Mitarbeitertreffen, wie jeder Alphakurs-Abend mit einem gemeinsamen Essen.

Alpha ist eine Reihe von konfessionsübergreifenden Glaubenstreffen, bei denen christliche Basics in entspannter Atmosphäre, auf moderne, lebensnahe Art erlebt und diskutiert werden. Jeder Termin beginnt mit einem gemeinsamen Essen, das Raum lässt für ein entspanntes Ankommen und Bekanntmachen. Es folgt ein 20-30minütiger Impulsfilm zum Thema des Abends. In begleiteten, kleinen Gruppen ist anschließend Raum für Diskussion, Gespräch und persönliche Fragen: Was ist der eigentliche Sinn in meinem Leben? Warum gibt es in der Welt so viel Leid? Wie können wir versöhnt miteinander leben? Fragen über Fragen, die uns in stillen Momenten unseres Lebens durch den Kopf gehen.

Im Alphakurs, der in der Kirchengemeinde Sigmaringen ab April zum zweiten Mal angeboten wird, sollen diese Fragen Raum bekommen. Nach der guten Resonanz des letzten Jahres hat wieder eine Gruppe interessierter MitarbeiterInnen Feuer gefangen und sich von diesem Konzept begeistern lassen.

Im neuen 17-köpfigen Alphateam können sich die Mitarbeitenden mit dem einbringen, was er oder sie gerne tut und gut kann. Da gibt es Leute, die bei den Essensvorbereitungen helfen, andere, die die Technik und Filmvorführung in die Hand nehmen, das Gebet anleiten, die Teilnehmenden begrüßen oder eine Gesprächsgruppe begleiten. Mit großem Elan starteten alle in die weiteren Projektvorbereitungen und freuen sich auf den Start des Alphas am Montag, 15. April, um 19 Uhr, im Gemeindehaus Sigmaringendorf. Interessierte können sich gerne bei Gemeindereferentin Regina Schmucker unter: [email protected] melden, um weitere Informationen zu bekommen.