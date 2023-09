Wer gerne scharf isst, greift zu Jalapeños, Pfeffer oder Chilisoße. Forscher der TU Berlin, TU Freiberg und TZW Karlsruhe hoffen für die Chilisoße eine neue Verwendung gefunden zu haben.

Bestimmtes Bakterium im Fokus

Seit Januar 2022 untersuchen sie anhand der Gallusquelle, wie Bakterien und Viren durch das Grundwasser transportiert werden. Dafür haben sie am Freitag eine Flasche Chilisoße in einem Wasserkanister gelöst und am Regenüberlaufbecken in Bitz versickern lassen.

Chilisoße haben die Forscher wegen eines bestimmten Bakterium, dem Pepper Mild Mottle Virus, gewählt. Für Menschen ist das Virus unbedenklich, es ist aber in hohen Konzentrationen in Lebensmitteln vorhanden und kann im Abwasser nachgewiesen werden.

Nun warten die Forscher darauf, dass die Rückstände der Chilisoße durch das Karstgestein im Boden sickert und an der Gallusquelle in Hermentingen ankommen.

Oft ist die Verunreinigung im Gewässer bakteriell. Traugott Scheytt

Die Forscher interessieren sich dafür, wie sich Stoffe im Untergrund fortbewegen. Durch die Forschung soll der Schutz des Grundwassers erhöht werden. Untersucht hätten sie schon, wie schnell und wie viel Stoff in der Quelle ankommen. „Jetzt interessieren wir uns dafür, wie das mit Mikroorganismen wie Bakterien aussieht. Oft ist die Verunreinigung im Gewässer bakteriell“, sagt Traugott Scheytt von der TU Freiberg. Das können zum Beispiel E.coli–Bakterien sein.

„Das ist ein weltweit einzigartiger Versuch“, so Scheytt zu dem Chilisoßen–Experiment. Dieses könnte auch weltweit vergleichbar durchgeführt werden. „Chilisoßen bekommt man überall und einfacher als Bakteriophagen“, so Ferry Schiperski vom Forscherteam. Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren.

Das hat die Schwäbische Alb mit Thailand gemeinsam

Können die Forscher das Paprikavirus in der Gallusquelle nachweisen, könnte der Versuch nachgestellt werden, ohne spezielle im Labor aufbereitete Bakterien verwenden zu müssen. „25 Prozent der Trinkwasservorräte kommen aus Karstgestein“, sagt Scheytt. Dazu gehören Teile des Mittelmeerraums, neben der Schwäbischen Alb auch die Fränkische Alb und Gebiete in Thailand und China.

Die Idee zu dem neuen Versuch hatte Claudia Stange von Technologiezentrum Wasser (TZW) in Karlsruhe. Zwei Geräte messen in der Gallusquelle rund um die Uhr mehrere Parameter, wie den pH–Wert des Wassers, und melden den Forschern, wenn die ersten Rückstände der eingebrachten Stoffe im Quellwasser angekommen sind. Im Labor werden die Proben dann untersucht und ausgewertet.

Das Forschungsprojekt dauert drei Jahre, die Wissenschaftler planen bereits ein Folgeprojekt. Mit diesem wollen sie Vorhersagen treffen können, wann problematisches Wasser, das mit Schadstoffen oder Keimen belastet sein kann, in der Gallusquelle ankommt.

Das Vorwarnsystem könnte in das bestehende Hochwasservorwarnsystem integriert werden. „Dieses Wasser kann dann abgelassen und nicht zur Trinkwasseraufbereitung zugeführt werden oder im Wasserwerk kann eine Reinigung durchgeführt werden“, sagt Scheytt. Grundsätzlich wird das aus der Gallusquelle angekommene Rohwasser nochmal aufbereitet, bevor es zu Hause bei den Menschen aus dem Wasserhahn fließt.

Jahrzehntelange Forschungen an der Quelle

Seit mehreren Jahrzehnten wird das Wasser der Gallusquelle erforscht. Mit den aktuellen Versuchen des Projekts „Prepat“ wollen die Forscher herausfinden, wo Schadstoffe verbleiben, wenn sie zum Beispiel durch Starkregenereignisse ins Grundwasser gelangen.

Dazu geben sie als Modell für mögliche Erreger für Mensch und Natur unbedenkliche Bakterien und Farbstoffe am Regenüberlaufbecken in Bitz verdünnt in das Wasser. An der neun Kilometer entfernten Gallusquelle messen die Forscher, wann und in welcher Konzentration diese Stoffe im Wasser nachgewiesen werden können.