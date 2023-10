Verfolgt von Motorrädern: 24-Jähriger leistet sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Über 150 km/h hatte ein Autofahrer bei einem Überholmanöver am Dienstag auf der L 195 zwischen Herdwangen und Owingen auf dem Tacho. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach einer leichten Drifteinlage im Bereich der Hohenfelserstraße in Herdwangen wurde eine Streife der Motorradstaffel auf den Jaguar-Fahrer aufmerksam, der stark beschleunigte und einen anderen Pkw überholte.

Bei der Verfolgung des Autofahrers, der auf der Landesstraße einen weiteren Pkw überholte, mussten die Beamten auf rund 180 km/h beschleunigen. Nach Abzug der Toleranz wird dem 24-Jährigen nun eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h vorgeworfen. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Bußgeldstelle.