Kandidaten der Bürgerliste Herdwangen-Schönach

Aus der Freien Wählervereinigung wird die Bürgerliste Herdwangen-Schönach. Bei der Nominierungsversammlung im März wurden 13 Kandidaten aufgestellt, die sich zur Wahl für den Gemeinderat stellen. Für die Bürgerliste Herdwangen-Schönach treten an: Christine Böttinger, Sandra Reddemann, Martin Braun, Patrick Blender, Melanie Boos, Sebastian Blender, Florian Irion, Berthold Baumann, Georg Bacher, Steffen Frank, Peter Atzenhofer, Johannes Knott (von links). Nicht auf dem Foto: Stephanie Lilienthal-Leberer.

Wie die Verantwortlichen der Bürgerliste mitteilen, können die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde die Nominierten an den folgenden drei Terminen kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen:

Am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr im Vereinsheim SV Herdwangen, am Sonntag, 26. Mai, um 10.30 Uhr im Feuerwehrhaus Großschönach und am Montag 3. Juni, um 19 Uhr in der Dorfgemeinschaft Lautenbach