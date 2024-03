Eine Schwerverletzte und 130.000 Euro Schaden bei Unfall

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 130.000 Euro sind das Resultat ein schweren Unfalls, der sich auf einem Gemeindeverbindungsweg im Kreis Sigmaringen ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr zwischen Tautenbronn und Aftholderberg, eine 20-jährige Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die junge Frau in Richtung Tautenbronn unterwegs und schnitt eine der dortigen Kurven. Dort kollidierte sie mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 63-Jährigen.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen an, um die 20-Jährige aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel sowie der hochwertige Mercedes waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen werden. Der Gemeindeverbindungsweg war während der Unfallaufnahme bis gegen 18.30 Uhr komplett gesperrt.