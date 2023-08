Vier Tage Liebe, Musik und gute Stimmung gibt es derzeit wieder in Herdwangen–Schönach. Dort hat am Donnerstag die vierte Ausgabe des Eine–Liebe–Festivals begonnen. Marius Seifried, Sprecher des organisierenden Vereins Kartell der Liebe, redet von einem „Traumstart“. Doch das meint er nicht ganz ernst. Am Donnerstagabend hat es derart gewittert und gestürmt, dass die Veranstalter das Gelände zweimal räumen mussten.

Evakuierung mit Warnblinker–System

Beim ersten Mal gegen 20 Uhr hat die Evakuierung sicher schlimmeres verhindert. „Das war nötig, überall waren Blitze“, so Seifried. Zu groß war die Gefahr für die Festivalbesucher in ihren Zelten. „Wir haben alle in Autos geschafft“, sagt Seifried, „und damit es schneller geht, haben wir mit Kleinbussen geshuttled.“

Wir werden uns nach dem Festival Gedanken machen. Marius Seifried

Eine zusätzliche Regelung hat ebenfalls Zeit gespart: Wer noch Platz im Auto hatte, sollte seine Warnblinker einschalten, um die Autos aufzufüllen. „Das hat gut funktioniert“, lautet Seifrieds Fazit.

Ein DJ muss ausfallen

Da der größere Teil des Festivals erst am Freitag beginnt, war am Donnerstag nur das DJ–Zelt bespielt worden. Ein DJ konnte aufgrund des Unwetters laut Seifried allerdings nicht auftreten, andere mussten ihr Set kürzen. Immerhin: Es ist nichts weiter passiert. Festivalbesucher berichten, dass zwei Pavillons zusammengefallen sind, aber verletzt wurde niemand. Bei der zweiten Evakuierung in der Nacht gegen zwei Uhr bestätigte sich die Warnung des Wetterradars nicht. „Aber sicher ist sicher“, so Seifried.

Am Freitag sieht das Wetter wesentlich besser aus, eine Evakuierung bleibt mutmaßlich aus. Entsprechend entspannt ist die Stimmung. Allerdings findet das Festival erst zum zweiten Mal Ende August statt, was Einfluss auf den Ticketverkauf habe.

Naturschutz zwingt zur Terminverschiebung

Im ersten Jahr 2018 und im Jahr darauf war das Eine–Liebe–Festival noch an Pfingsten möglich gewesen, also zu einer Zeit, in der sonst nur sehr wenige Festivals angesetzt sind. Wie Seifried sagt, hänge die zeitliche Verschiebung mit dem Naturschutz und der Vogelbrutzeit zusammen.

Wir sind ansprechbar, wenn sich jemand nach zu viel Alkohol nicht mehr wohlfühlt, oder nach sexuellen Übergriffen. Jonas vom Awareness-Team

Jetzt, Ende August, gebe es etliche Konkurrenzveranstaltungen. Außerdem sei Urlaubszeit, was auch Einfluss haben könnte. Ein weiterer Faktor, den der Vereinssprecher nennt, ist die Inflation. Junge Menschen müssten gezielter entscheiden, welches Festival sie dieses Jahr besuchen.

500 Tickets weniger als möglich

Welche Folgen das hat, zeigen die Zahlen: 1500 Besuchern könnte das Gelände fassen, bislang seien etwa 950 Tickets verkauft. Eine Abendkasse ist aber auch eingerichtet, wobei erste Besucher am Donnerstag schon aufgrund des Unwetters abgereist seien, so Seifried. Ob das Ergebnis des Ticketverkaufs Auswirkungen aufs nächste Jahr hat, ist noch offen. „Wir werden uns nach dem Festival Gedanken machen“, sagt der Vereinssprecher.

Nichtsdestotrotz spielen DJs, Bands und Künstler, die ersten tanzen schon am Nachmittag zu Techno von DJ DJ Moses im DJ–Zelt, andere geben sich dem Hiphop der Keep–It–Real–Jam–Crew und Tonikk hin. Musikalisch festgelegt ist Festival nicht: Von Singer–Songwriter über Hiphop bis hin zu elektronischer Musik ist alles dabei.

Erstmals Hilfsteam für unwohle Momente

Neu ist das sogenannte Awareness–Team, das in pinken Westen übers Gelände läuft und damit auffällt. „Wir sind ansprechbar, wenn sich jemand nach zu viel Alkohol nicht mehr wohlfühlt, oder nach sexuellen Übergriffen“, sagt Jonas, der mit Kollegin Emily über das Gelände streift. Sie sind speziell geschult und unterstützen Betroffene, wenn es um weitere Schritte geht.

Aber am Freitag sind beide entspannt, genießen die Festivalluft. „Eine–Liebe heißt gute Menschen und gute Musik. Selbst die Türsteher sind entspannt“, sagt Jonas, der erstmals dabei ist. „Wir kommen wieder.“