Audi-Fahrerin verliert Kontrolle über ihren Wagen

Die Kontrolle über ihren Wagen hat am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr eine 19 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Oberndorf und Spießhof verloren.

Wohl aufgrund von Glätte kam die junge Frau mit dem Wagen, an dem Sommerreifen montiert waren, in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und konnte nach einer kurzen Behandlung durch den Rettungsdienst entlassen werden, so die Polizei. Am Audi dürfte derweil wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein.