Herbertinger Vogelzuchtring in Karlsruhe

Nachdem wir letztes Jahr nur als Besucher das Europa Championat in Karlsruhe besucht haben, entschlossen sich fünf unserer Mitglieder (Carola Rausch, Clemens Rausch, Sven Buck, Steffen Menger und Klaus Mayenberger) dieses Jahr auch teilzunehmen. Am 26. und 27. August kamen insgesamt 262 Aussteller mit 3085 Vögeln zusammen, die zum Teil von Tschechien, Slowenien, Holland und einigen weiteren Ländern kamen, um sich in Karlsruhe zu messen.

Die Qualität und das Niveau ist durch die Vielzahl von spezialisierten Züchtern dort besonders hoch. Deshalb freuen wir uns um so mehr, dass wir uns im internationalem Rahmen nicht verstecken müssen und sogar mehrere dritte Plätze mit nach Hausen nehmen konnten. Für unseren doch sehr kleinen Verein eine sehr gute Leistung. Dort konnten neue Kontakte zu Züchten geknüpft, Tipps und Tricks ausgetauscht werden.

Überzeugen Sie sich von unseren Tieren auf der Schau am 29. Oktober in der Alemannenhalle in Herbertingen von 10 bis 17 Uhr.