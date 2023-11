Herbertinger Albvereinskegler in Feierlaune

Es war ein besonderer Abend, dieser 2. November. Nicht nur, dass sich Vorstand Erwin Buchmann erstmals die Ehre gab, die eingeschworene Männerriege der Albvereinskegler mit seiner Präsenz und einigen freundlichen Worten zu überraschen. Die beiden Jubilare Ludwig Döringer und Udo Berger erfreuten sich seines Besuches. Ludwig gehörte im Oktober 1983 zu den Männern der ersten Stunde, als der damalige Vorstand Hans Werner Schäfer zum Kegeln ins „Haasis Kegelstüble“ einlud. Udo folgte nur wenige Monate danach. Seither haben sie viele Kameraden kommen und gehen sehen. Sie erinnerten mit vielen Anekdoten an die legendären Ausflüge nach Prag, Straßburg, die Cinque Terre und viele andere Orte. Schmunzelnd erzählten sie davon, wie standhaft sie gegen die Beeinflussung der Vereinsdamen waren und die Gruppe damit bis heute die letzte Männerbastion in der OG blieb. Nachdem 2018 die ehemalige Kegelbahn am Bahnhof für immer schloss, fand man im Hundersinger „Storcha“ bei Manuela und Jürgen eine neue, sehr angenehme Bleibe. Mit einem kleinen Gutschein für ein Essen mit ihren Ehefrauen im Gründungslokal der OG, der Herbertinger Sonne, überraschten die Kegelbrüder die beiden Jubilare.

