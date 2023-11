Zwölf Fotoaufnahmen von Herbertinger Bürgern schmücken den Kalender

Der Herbertinger Fotokalender für das kommende Jahr ist da. Zahlreiche tolle Aufnahmen erreichten die Gemeindeverwaltung in den vergangenen Monaten und stellten die Jury wieder einmal vor eine große Herausforderung. Zwölf Fotoaufnahmen von Herbertinger Bürgerinnen und Bürger hat die Jury auserkoren, die nun den neuen Kalender schmücken: Darunter die verschneite Toranlage der Heuneburg, Fliegenpilze im Herbertinger Wald, der Mühlberg in Marbach und eine Frühlingsaufnahme aus Mieterkingen.

Der Wandkalender im Format 30 mal 30 Zentimeter ist zu einem Preis von neun Euro im Bürgerbüro des Rathauses Herbertingen, in der Bäckerei Zink, der Postfiliale in Herbertingen, der Bäckerei Hinderhofer in Hundersingen sowie zum Advent am Krähenbach am Samstag, 9. Dezember, erhältlich oder kann bestellt werden, Telefon 07586/920821, Mail [email protected] (Versand zuzüglich Versandkosten).