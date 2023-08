Zufahrt zum neuen Recyclinghof geregelt

Der Landkreis Sigmaringen plant im Herbertinger Industriegebiet Obere Bergen eine neue Versorgungsanlage. Betroffen davon ist auch der Recyclinghof der Gemeinde, der ebenfalls dort angesiedelt werden soll, verkehrstechnisch über den gleichen Zufahrtswegangebunden.

Die geplante Erschließungsstrasse zur Entsorgungsanlage des Landkreises Sigmaringen und des Herbertinger Recyclinghofes ist auf sechs Metern Fahrbahnbreite ausgelegt. Es fiel aber in den Planunterlagen auf, dass eine Engstelle zum Recyclinghof nur eine Fahrbahnbreite von 4,1 Metern aufweißt, was vonseiten der Gemeinde Herbertingen moniert wurde. Als Begründung zu dieser Engstelle wurde zum einen der mäandrierende Bachverlauf auf der Ostseite und die bestehende Zaunanlage sowie das Nachbargrundstück auf der Westseite der geplanten Trasse angeführt.

Bei einem Ortstermin mit dem Planungsbüro und Vertretern des Landkreises, wurde versucht, eine Lösung zu finden. Aus technischer Sicht gab es die Möglichkeit, an der Engstelle zum Oberen Bergengraben hin die Fahrbahn mit einer Spundwand oder Betonwinkelelementen auf 5,50 Metern zu verbreitern. Beide Ausführunbgsvarianten verursachen aber Mehrkosten zwischen 60.000 und 98.000 Euro.

Herbertingens Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer schlug deshalb eine ganz andere Variante vor. Er plädierte auf eine Grabenverlegung an besagter Engstelle, was Kosten von etwa 30.000 Euro verursachen würde. Dieser Variante stimmte der Gemeinderat Herbertingen gerne zu und, so Frank: „Die eingesparten Kosten sind das ,Christkindle' für den Ortsbaumeister“.