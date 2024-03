Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Ein schwarzer Touran fuhr am Freitag, gegen 13.20 Uhr auf der Abfahrt Hundersingen/ Herbertingen von der B 32 kommend auf die K 8261. An der Einmündung missachtete die Fahrerin ie dortige Stoppstelle und bog nach links in Richtung Herbertingen ab. Dadurch musste ein 25-jähriger Fiat Ducato Fahrer so stark bremsen, dass ein nachfolgender 31-jähriger Seat-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, berichtet die Polizei. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem ein Schaden von circa 17.000 Euro entstand.

Die weibliche Fahrerin, die mit schwarzen Haaren, schwarzen Augen circa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben wird, setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Im VW Touran mit Teilkennzeichen BC soll des Weiteren ein männlicher Beifahrer gesessen haben. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Hinweise zum Verkehrsunfall, nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 entgegen.