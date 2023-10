Teilerneuerung der MSR-Technik in der Sporthalle Herbertingen

Teile der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) in der im Jahr 2001 in Betrieb genommenen Sporthalle Herbertingen sind defekt und müssen erneuert werden. Original-Ersatzteile sind nicht mehr zu erhalten. Daher ist eine Teilerneuerung samt Programmierung erforderlich. Die MSR-Technik regelt die Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle. Derzeit wird der Betrieb im Handbetrieb durch den Hausmeister aufrechterhalten. „So wie es aussieht, dauert es bis Ende Januar 2024, bis wieder alles so läuft wie bisher“, sagt Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer. Die Firma Suter-Cumulus aus Owingen hat mit 17.854 Euro das kostengünstigste Angebot abgegeben und hat daher auch den Zuschlag erhalten.