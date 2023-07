Standing Ovations für die scheidende Schulleiterin

30 Jahre war Gabi Steinacher Lehrerin in Herbertingen und zehn Jahre setzte sie als Schulleiterin Zeichen an der Lilly–Jordans–Schule, der sie ein eigenes Profil verschaffte. Ihr Lebenswerk als Pädagogin wurde am vergangenen Freitag gewürdigt. Auch die Schulkinder, das Kollegium, Mitarbeiter an der Schule sowie die Vertreter des Elternbeirats und des Fördervereins machten ihrer Chefin zum Abschied ihre Aufwartung und trugen mit Beiträgen zu einem tollen Abschiedsfest bei. Für die Lilly–Jordans–Schule ein Glücksfall, dass an diesem Mittag Konrektorin Sarah Speh als künftige Schulleiterin eingesetzt werden konnte.

Drei Jahrzehnte hat Gabi Steinacher als Lehrerin, seit 2010 als Konrektorin und ab dem Jahr 2012 als Schulleiterin Spuren hinterlassen, wobei sich unter ihrer Führung die Schule immer weiterentwickelt hat. „Der regionale Bezug zum Ort war Ihnen ein Anliegen und die Vision von einer inklusiven, integrativen Gesellschaft haben Sie mit der Einrichtung einer kooperativen Klasse mit der Aicher–Scholl–Schule in Bad Saulgau vorbildlich auf das Gleis gesetzt“, so Liane Schneider, kommissarische Leiterin des Schulamts Albstadt. Sie bedankte sich bei der scheidenden Rektorin auch dafür, dass sie ihrer Nachfolgerin Sarah Speh eine gut aufgestellte Schule hinterlassen habe.

Eine 30–jährige Ära gehe an der Schule zu Ende, in der Gabi Steinacher die Herbertinger Bildungseinrichtung entscheidend mitgestaltet und geprägt habe, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Sie habe viele schulische als auch kommunalpolitische Veränderungen erlebt und mitgetragen. So auch die zu seiner Zeit fast „revolutionäre“, kreisübergreifende Kooperation mit der Gemeinde Ertingen im Bereich der Werkrealschule, aus der die heutige Michel–Buck–Gemeinschaftsschule resultierte und die heute ein herausragender Pfeiler der regionalen Schullandschaft sei. Die Bewerbung als Schulleiterin von Gabi Steinacher habe sich seinerzeit als Glücksfall erwiesen. „Gemeinsam mit dem Kollegium haben Sie es geschafft, der Lilly–Jordans–Schule ein eigenes Profil zu geben, das seinesgleichen im Umkreis sucht. Was Sie getan und angepackt haben, war bei weitem nicht selbstverständlich, nur durch Ihren enormen Einsatz konnten Sie dies erreichen“, so der Bürgermeister. Auch er hatte ihr ein Zeugnis ausgestellt, das die ehemalige Rektorin treffend skizzierte. Fast lauter „Einser“, außer bei Geduld. Und für ihre Vorliebe für Highheels steht in der Bewertung: Orthopädisch unbedenklich. Ihre roten Stöckelschuhe veranlasste auch Konrektorin Speh dazu, extra in Tortenform ein solches Prachtexemplar backen zu lassen, verbunden mit dem Dank an ihre Vorgängerin, der sie zudem hervorragende Führungsqualitäten bescheinigte.

Berührt und tief beeindruckt, dass sich so viele Menschen Gedanken über ihren Abschied gemacht haben, war es für Gabi Steinacher wichtig, einmal rundum Dank an alle und für alles zu sagen. „Ich wollte immer eine heitere Schule, in der sich alle wohlfühlen und wo viel gelacht wird, in der die Gemeinde integriert und in der viel Positives vermittelt wird. Da wollte ich immer mitten drin sein“, so Gabi Steinacher. „Mädels, Euch habe ich es zu verdanken, dass mir die Schule immer Spaß gemacht hat. Ich werde Euch vermissen“, so ihre Worte an das Kollegium gerichtet und: „Es war mir eine Freude und Ehre, hier Schulleiterin zu sein“. Da flossen dann schon ein paar Tränchen bei ihr, während die Gäste, alle Mitwirkenden und Besucher in der Halle die scheidende Schulleiterin mit viel Beifall in ihren Ruhestand verabschiedeten.