Rat passt Bezuschussung für Narrenzunft an

Die Narrenzunft Herbertingen ist vom 3. bis 4. Februar 2024 Ausrichter des traditionellen OHA-Narrentreffens. Die Vorbereitungen dazu laufen auf vollen Touren, Landrätin Stefanie Bürkle wurde bereits als Schirmherrin gewonnen. Wie aufwendig und arbeitsintensiv ein solches Narrentreffen für den jeweiligen Veranstalter sein kann und mit welch großem finanziellen Risiko die Zunft rechnen muss, das trug Zunftmeister Stefan Schnitzler dem Gemeinderat Herbertingen vor.

In seinem stimmigen Konzept ist alles penibel geplant, vom Umzugweg bis zu den Parkplätzen für Busse und Personenwagen, ist der Festbereich mit Zelt und die Alemannenhalle der zentrale Veranstaltungsort. Angefangen von den Zeltkosten, Umzäunung, Security und weiteren größeren Ausgabenposten sprach Zunftmeister Schnitzer. Da war es legitim, sich an die Gemeinde zu wenden, um die Bezuschussung der Zeit und den Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Die Gemeinde hat die Narrentreffen immer unterstützt und wird dies auch weiterhin tun. Konkret ging es Zunftmeister Stefan Schnitzer um die finanzielle Unterstützung des Zunfmeisterempfangs am Sonntagmorgen, die Ausrichtung der OHA-Nachlese und den Erlass der Kosten für die Bauhofleistungen.

Aus dem Jahr 1995 stammt noch hierfür ein pauschaler Festbetrag von 1100 D-Mark, woraus sich im Zuge der Euroumstellung ein wohl närrischer Betrag von 555 Euro entwickelte, der bis heute gilt. Anscheinend zeigen sich die übrigen OHA-Gemeinden etwas großzügiger als die Gemeinde Herbertingen. Nichtsdestotrotz erhält die Narrenzunft eine Pauschale von 1500 Euro für die Übernahme der Getränke am Zunftmeisterempfang. Die Ausrichtung der Nachlese übernimmt die Gemeinde mit etwa 500 Euro. Außerdem wird der Zunft die Hallengebühr am Sonntag erlassen. Auf Antrag können dann auch noch die Bauhofleistungen für die Zunft erlassen werden. „Diese Regelung ist auch bindend für andere Narrentreffen, die in der Gemeinde stattfinden“, so Bürgermeister Magnus Hoppe.