Herbertingen

Polizei fasst E–Zigaretten–Diebe

Herbertingen / Lesedauer: 1 min

Unter anderem mehrere E–Zigaretten sollen zwei 16– und 20– Jährige am Sonntagabend in einer Tankstelle in der Zollernstraße gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, flüchteten die Tatverdächtigen anschließend, wurden jedoch später von einer Polizeistreife am Bahnhof ausfindig gemacht.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 15:16 Von: sz