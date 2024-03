Omar Chechele besteht Feuertaufe als Dirigent mit Bravour

„Seien Sie gespannt und genießen Sie den Konzertabend mit uns“: So hieß Vorsitzender Hubert Reiner die Besucher in der Marbacher Halle willkommen. Und um es vorweg zu nehmen: Die Kapelle unter der Stabführung von Omar Chechele sorgte dafür, dass dem Publikum ein Hörgenuss geboten wurde, was auch der Programmauswahl geschuldet war. Hier hatte der Dirigent ein gutes Händchen bewiesen, und vor allem die solistischen Vorträge waren weitere Highlights an diesem Abend.

Quasi als „Vororchester“ hatte die Jugendkapelle Herbertingen-Marbach unter der Leitung von Martina Ummenhofer ihren Auftritt. Sie bot einen kleinen, abwechslungsreichen Ausschnitt ihres Repertoires. Über den „Checkpoint“ ging es zu „Harry Has to Hurry“ in dessen Schlafgemach und danach zur „Uncle Sam on Parade“. Das Publikum forderte natürlich Zugaben, diesem Wunsch kam man mit einem typischen Parademarsch und einer lustigen Komposition bei „Crazy Cartoons“ gerne nach. Doch dann hieß es „Bonasera Benvenuti“, denn Gudrun Schäffer, die die Moderation übernommen hatte, hieß das Auditorium zum Jahreskonzert in der Marbacher Mehrzweckhalle willkommen.

Bei seinem Debüt setzte Omar Chechele die imposante „Festivus Fanfare“ an den Beginn des Konzertes. Ein gelungener Auftakt, der auf weitere musikalische Leckerbissen Lust machte. Und die sollten dann auch folgen, denn danach drehte sich alles um die sagenumwobene Insel Atlantis, die an einem Tag im Meer versank. Diese Dramatik und Spannung musikalisch wiederzugeben, war eine Herausforderung an das Orchester, und das mit „neuen Klängen“ durch Marina Lewandowski von der Städtischen Musikschule Bad Saulgau. Am Klavier verlieh sie dem eindrucksvollen Werk zusammen mit dem Orchester noch mehr Klangvielfalt und Ausdrucksstärke. Ein gelungenes Experiment, das das Publikum mit viel Beifall honorierte.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt dann „Virginia“ aus der Feder von Jacob de Haan. Ein imposantes Werk, bei dem die Kapelle durch exakte Taktwechsel und eine hohe Tonqualität überzeugte und Dirigent Omar Chechele dem Orchester Sicherheit verlieh.

Zu einem Hörgenuss wurde auch der Titel „My Dream“ von Peter Leutner - nicht zuletzt durch die Soli, die dem Ganzen eine tolle Note verliehen. Angefangen mit Anton Madlener, der am Flügelhorn mit weichen, warmen Tönen bestach. Ann-Katrin Mezler bildete am Saxophon sehr selbstbewusst den Gegenpart. Doch Omar Chechele wollte es nicht dabei belassen und baute ein weiteres Instrument in die Solovorträge ein. Jürgen Brölz auf der Trompete und Anton Madlener auf dem Flügelhorn bildeten ein gelungenes Duett.

Eine weitere Premiere dann auf der Marbacher Bühne. Zum Orchester hatte sich der 13 Jahre alte Ivo Beikircher mit seiner Violine gesellt. Bei den irischen Segenswünschen „May The Road Rise“ war Gänsehaut pur angesagt. Die eindringlichen Violinenklänge zusammen mit dem Orchester, das sich dabei mehr im Hintergrund hielt, machte diese Ballade zum einem berührenden Auftritt. Fast schon etwas peinlich war es für den jungen Solisten, als er dann mit so viel Beifall überschüttet wurde.

Mit viel Rhythmus und Energie ging die Musikkapelle dann die letzte Aufgabe des Abends an. „Let's Party“ hieß es bei „Aqua Dance“, und bis zum Schluss des Konzertes war das Orchester voll konzentriert. Der Lohn dafür: verdienter Beifall sowohl für den neuen Dirigenten als auch für die Musikerinnen und Musiker. Als Zugabe wurde „Über sieben Brücken musst du geh'n“ aufgelegt. Hier verdiente sich Mara Heinzelmann am Saxophon ihre ersten Sporen als Solistin.