Nutzungskonzept für Begegnungsstätte kann umgesetzt werden

Im ehemaligen Herbertinger Pflegeheim soll künftig eine Begegnungsstätte im „Storchenhof“ eingerichtet werden. Dabei wird die Bürgergemeinschaft Herbertingen federführend diese Einrichtung betreiben und hierfür auch entsprechende Angebote bereithalten. Wie der zukünftige Betrieb dieser Begegnungsstätte aussehen kann, wurde vom Vorsitzenden der Herbertinger Bürgergemeinschaft, Winfried Klaus, in der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Allgemein wurde vom Gremium dieses Nutzungskonzept gut geheißen, wobei noch in Sachen Koordination und Organisation Klärungsbedarf vorhanden ist. Auch wird man sich nach einem Jahr nochmals über die Benutzungsgebühren unterhalten und entscheiden, ob teilweise ein Entgelt erhoben wird.

Ausgiebige Besprechungen seien bei diesem Vorhaben vorausgegangen und nun könne der Mietvertrag mit der Eigentümerin, der Vinzenz–von–Paul–Stiftung, unterschrieben werden, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Die Gemeinde stellt der Bürgergemeinschaft sowie weiteren Nutzern die angemieteten Räume der Begegnungsstätte „Storchenhof“ für Veranstaltungen unentgeltlich zur Verfügung, sofern es sich um offene, regelmäßig wiederkehrende Angebote handelt, die für jedermann zugänglich sind. Nach zwölf Monaten wird man sich dann nochmals darüber unterhalten, ob doch teilweise ein Entgelt verlangt wird. Für alle übrigen Veranstaltungen erfolgt die Nutzung zu einem festgelegten Benutzungstarif.

„Priorität der Bürgergemeinschaft ist das Café, das eine Begegnungsstätte für jung und alt werden soll“, so Winfried Klaus, Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Herbertingen. Dabei gelte es, das Haus mit Leben zu erfüllen. Dabei denke man an verschiedene Treffs für ältere Menschen, damit sie den Austausch miteinander pflegen könnten, den digitalen Treff mit jungen Leuten, eine Reparatur–Werkstatt, Vorträge für Senioren und Spiele–Treffs. Für die Zeitbank des Vereins soll die Begegnungsstätte Treffpunkt werden und auch eine Krabbel–Gruppe hat sich nach einer neuen Bleibe umgeschaut und würde gerne in den Storchenhof einziehen. Aber auch die Nutzung privater Art wie Familienfeste oder vereinsinterne Feiern sollen hier möglich sein.

„Ideen der Bürgergemeinschaft sind vorhanden, ebenso ehrenamtlich Tätige, die schon kräftig mitarbeiten. Es fehlen aber noch Leute, die das Haus mit Leben erfüllen“, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Der Gemeinderat beauftragte die Bürgergemeinschaft auch, notwendige Anschaffungen für die Inneneinrichtung der Begegnungsstätte zu tätigen. Hier lag dem Gemeinderat eine erste Gesamt–Investitionssumme von 55.000 Euro vor. Nach Abzug von Spenden und der Entnahme von 16.000 Euro aus der Elfriede–Scheb–Stiftung, würde die Gemeinde die restlichen 19.000 Euro übernehmen. Angesichts des Engagements der Bürgergemeinschaft für die Senioren und der Wichtigkeit der Einrichtung, schlug Hans Knoll vor, den Eigenanteil der Gemeinde auf 25.000 Euro erhöhen. Alban Weiß war die Außenbestuhlung samt Beschattung ein Anliegen, so dass die Budgeterhöhung sinnvoll erscheint. Peter Maerz hielt die Benutzungsgebühren für zu schwammig. Man müsse hier genau überlegen, was ein Verein oder Krabbelgruppe gegenüber Kursen zu zahlen hat, bei denen die Teilnehmer zum Teil stattliche Kursgebühren zahlen müssen. Und: „Wir brauchen zudem jemand vor Ort, der die Organisation der Begegnungsstätte übernimmt“. Da die Gemeinwesenarbeiterin, die hierfür zuständig wäre, längere Zeit ausfällt, habe man die Stelle ausgeschrieben, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Bis August erhofft er sich, dass sich hier eine Lösung finden lässt.