Neues Tierschutzgebiet an der Heuneburg

Die Staatlichen Schlössern und Gärten Baden–Württemberg engagieren sich beim Schutz natürlicher Räume und der darin vorkommenden Tier– und Pflanzenarten. Im Zuge des Projekts „Ausbau der Heuneburg zur Naturerlebniswelt“ und zum Schutz der gefährdeten Gelbbauchunke wurden dort nun geeignete Laichorte angelegt: Auf den Flächen der zukünftigen Naturerlebniswelt kann sich der Froschlurch in neu entstandenen Fahrspuren sorgenlos vermehren.

Die Lage der ehemaligen Keltenstadt Heuneburg am Rande des Naturschutzgebietes Obere Donau bietet ideale Voraussetzungen für den Ausbau zur Naturerlebniswelt. In Kooperation mit dem Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz Südwest sowie dem Verein Unkenschutz BW konnten geeignete Standorte für die gefährdete Gelbbauchunke ausgemacht werden. Sie befinden sich auf einem Teil der an die Heuneburg angrenzenden Fläche. Hier wurden in den Frühjahrsmonaten Fahrspuren angelegt, die bald zum wichtigen Lebensraum und Laichort werden. Die umliegende Vegetation bietet den Froschlurchen zudem Schutz: Sie dient als Versteck vor natürlichen Fressfeinden, wie etwa Graureihern oder Waschbären.

Moritz Lange, Projektleiter der Kelten– und Naturerlebniswelt Heuneburg bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden–Württemberg, freut sich über die vorgenommenen Schutzmaßnahem für die Gelbbauchunke: „Der Erhalt und die Förderung unserer natürlichen Räume und der darin vorkommenden Tier– und Pflanzenarten ist uns ein großes Anliegen. Durch diese kleine Maßnahme können wir einen deutlichen Beitrag zum Schutz der einzigartigen, aber gefährdeten Gelbbauchunke leisten.“

Die Gelbbauchunke gehört zu den ältesten, heute noch vorkommenden Froschlurchen. Zu erkennen ist sie an ihren herzförmigen Pupillen und der namensgebenden gelb–schwarzen Unterseite: Ihr spezifisches Bauchmuster ist individuell und ermöglicht somit eine lebenslange Wiedererkennung. Ihr Anblick ist besonders, doch mittlerweile selten. Ihr weltweiter Verbreitungsschwerpunkt liegt in Süddeutschland. Durch Eingriffe des Menschen geht die Zahl der Gelbbauchunken mittlerweile dramatisch zurück. Heute steht sie auf der Roten Liste von Baden–Württemberg und gilt als „stark gefährdet“.

Mit dem Umbau zur Kelten– und Naturerlebniswelt wird die Heuneburg zu einem Ganztagesausflugsziel und einem abwechslungsreichen außerschulischen Lernort. Eine angrenzende Fläche von 60 Hektar, die bisher landwirtschaftlich intensiv genutzt wurde, wird aufgrund der wertvollen archäologischen Güter im Boden in Grünland umgewandelt. Mit dem Ausbau zur Naturerlebniswelt werden natürliche Biotope und Habitate entwickelt, um somit die Biodiversität wiederherzustellen und zu fördern. Geöffnet hat die Heuneburg vom 1. April bis zum 1. November immer dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.