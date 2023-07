Herbertingen

Neue Schulleiterin in Herbertingen eingesetzt

Herbertingen / Lesedauer: 3 min

Zum Einstand hatte Sprengelschulrätin Christine Fuchs (links) für die neue Schulleiterin Sarah Speh gleich das passende Einstandsgeschenk parat: Das Buch „Schule leiten – aber wie?“. (Foto: Wolfgang Lutz )

Ein guter und schneller Wechsel in der Schulleitung ist heutzutage anscheinend nicht mehr an jedem Standort möglich, so die Aussage von Liane Schneider vom Schulamt Albstadt. In Herbertingen wurde dieser Wechsel in einem Aufwasch vollzogen.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 14:43 Von: Wolfgang Lutz