Narren schicken Bürgermeister in den Zwangsurlaub

Zunftmeister Stefan Schnitzer ist am Donnerstag Nachmittag mit einem Großaufgebot an Narren vor dem Herbertinger Rathaus aufgezogen. Ganz klar sein Plan: Die Absetzung von Bürgermeister Magnus Hoppe samt Rathauscrew für die nächsten fünf Tage.

Zunftmeister Stefan Schnitzer verlas das „Sündenregister“ des Bürgermeisters samt seiner Mannschaft. Dabei hatten die Narren eine klare Vorstellung an Wünschen für die zweite Amtszeit von Magnus Hoppe, hielten ihm auch den Spiegel vor und wussten, was so alles in der Gemeindepolitik „in die Hose ging“.

Bürgermeister Magnus Hoppe erinnerte in seiner letzten Ansprache vor seiner Absetzung daran, dass die Herbertinger Zunft ein tadelloses OHA-Narrentreffen hingelegt habe. Umzug, Timing, Zuschauer und Wetter waren nach seiner Meinung einfach top. Und doch fand er noch das ein oder andere Haar in der Suppe.

Narren legen Masken ab

Man habe wohl einen Plan für das ganze Narrenspektakel erstellt, aber nach seiner Meinung fehlten einfach die Markierungen für den Umzugsweg. „Kein Wunder, dass manche schon vor Schluss die Maske ablegten, in der Meinung, der Umzugsweg sei schon zu Ende“, aber: „I sag ui Narra blos, ohne ui wär im Ort nix los.“

Zunftmeister Stefan Schnitzer und sein ganzer närrischer Anhang vernahmen diese Worte gerne, aber dann richtete er seine gezielten Worte an den „Schultes aD“. „Bürgermeister Magnus Hoppe ist, gebt fein acht, am Anfang seiner zweiten Amtszeit-Jahre ganzer acht. Genügend Zeit, um uns zu erfüllen der Wünsche viele. Drum präsentieren wir der Wünsche ganz viele“, so die Ansage des Zunftmeisters.

Lange Wunschliste

Ein Frei- und Hallenbad, neue Straßen am ganzen Ort, ein Stadion für den Sportverein und eine Philharmonie für den Musikverein. Dazu ein Palast für die Narrenzunft und vor allem sollen die Kinder an Laptops lernen, „damit das Rathaus sich vom Papier tut entfernen“.

Dann kam der Zunftmeister auf die Misere mit der Suche nach einem Winterdienst zu sprechen. „Ach war das doch ein Husarenstück, die Suche nach dem Winterdienst ist nicht geglückt. Dass es schneit so viel direkt Anfang Dezember war Pech, dass es koin Dienstleister gab, glaubten alle it recht.“

Ein Lottoschein für die Gemeinde

Und ein Blick in den Säckel des Kämmerers ließ bei Zunftmeister Stefan Schnitzer wenig Freude und Zuversicht aufkommen: „Des Konto wird leer - die Aufgaben groß. Es isch wie immer: ohne Moos nix los.“ Wer da abhelfen kann? Natürlich die Narrenregierung: „Ein Lottoschein für die Gemeinde.

„Doch genug der Anprangerei, mir wellat jetzt ins Rathaus dohanna nei. Jetzt isch der Moment, wo mir Narren greifen nach der Macht, die Fasnet für euch hat das Ende gebracht. Her mit dem Schlüssel, her mit der Macht, jetzt kommt jemand, der die ganze Arbeit macht.“ Und sehr bestimmt, stellte der Zunftmeister klar: „Die nächsten fünf Tage bin ich hier der Chef, ihr werdat nicht trauern um euren Chef. Mit meinem Team mischen wir den Laden auf und daher räumt endlich uire Schreibtisch auf.“