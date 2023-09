Max Melnik, Bad Schussenrieder in Diensten des Kickbox-Vereins Marbach, hat bei den Europameisterschaften der Junioren und Kadetten in Istanbul/Türkei Silber im Einzel und mit der Mannschaft gewonnen. In der Klasse der U16 bis 57 Kilogramm kämpfte sich Max Melnik im Pointfighting durch die Runden und musste sich erst im Finale einem italienischen Konkurrenten geschlagen geben. Außerdem gewann Nils Grootherder bei den Erwachsenen Gold beim World-Cup in Ungarn.

Freilos in Runde eins

Max Melnik, der durch seinen Vater zum Kickboxen gekommen war, hatte am ersten Tag in Runde eins ein Freilos. Danach besiegte er in Runde zwei den Iren Nathan Buggle mit 10:5. „Max machte von Anfang an seinem Gegner Druck“, schrieb der Verband Wako auf seiner Homepage zum ersten Kampf Melniks. Er habe die Fehler seines Gegners gesehen und genutzt, indem er die Distanz mit seinen Fäusten verkürzt oder den Iren durch Stoppkicks getroffen habe.

Kontertaktik bringt den Sieg

In Runde drei traf Max Melnik, der sich als Deutscher Meister für die EM qualifiziert hatte, auf den ungarischen Titelfavoriten Adnan Ozel. „Der Ungar ist Weltranglistenerster und war der absolute Favorit“, erinnerte sich Max Melnik an den Gegner des zweiten Tages. „Natürlich waren vor dem Kampf alle sehr nervös. Doch Melnik behielt kühlen Kopf und schlug den Ungarn deutlich mit 12:4. „Max war taktisch hervorragend eingestellt und schlug den Titelfavoriten mit seinen eigenen Waffen, indem er ihn zum Angriff provozierte, um dann seine Konter zu setzten“, urteilten die Verantwortlichen der Wako. Der 16-Jährige selbst sagte: „Ich habe eher defensiv gekämpft und auf Konter gelauert. Am Ende waren eigentlich alle über den deutlichen Sieg überrascht“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“.

Melnik trifft gute Entscheidungen

Damit hatte Max Melnik die Medaille sicher und er konnte entspannt ins Halbfinale gegen den Briten Danny Stewart gehen, den er mit 11:7 schlug und ins Finale vordrang. Der Kampfaufbau, so die Verantwortlichen des Verbandes, habe dem Kampf gegen den Ungarn am Tag zuvor geähnelt. „Er setzte eins zu eins das um, was ihm die Trainer gesagt haben und traf selbst gute Entscheidungen.“ Auch Max Melnik meinte: „Ich habe fast gleich wie gegen den Ungarn gekämpft, eher defensiv, und habe mich darauf konzentriert zu kontern.“

Italiener hat das bessere Ende für sich

Auch an diesem Abend analysierte er mit seinen Trainern den Kampf gegen den Briten, studierte die Videos und stellte sich auf den Finalkampf ein. Im Finale traf Melnik auf den Italiener Alessandro Libranti, den er schon bei dem einen oder anderen Turnier gekämpft und den er auch schon besiegt hatte. Erstmals standen sich beide in einem Finale gegenüber. In einigen Momenten habe Melnik zu übermütig agiert, sodass der Italiener ihn auskontern konnte, so die Verantwortlichen der Wako. Am Ende unterlag Max Melnik mit 6:12 und gewann die Silbermedaille. „Ich war, ehrlich gesagt, nicht ganz so locker im Kopf, ich habe einige Distanzfehler gemacht. Trotzdem bin ich mit der Silbermedaille natürlich zufrieden.“ Außerdem gewann Max Melnik Silber im Team.

Seit acht Jahren Kickboxer

Der 16 Jahre alte Max Melnik ist seit acht Jahren im Kickboxen aktiv. „Meine Eltern, mein Vater, aber auch meine Großeltern bringen mich mehrmals in der Woche zum Training aus Bad Schussenried nach Herbertingen. Mein Vater hat diesen Sport selbst ausgeübt und mich von Anfang an unterstützt.“ Inzwischen trainiert Melnik sechsmal pro Woche, zwei Einheiten pro Tag. Nächste Ziele des Neuntklässlers der Realschule in Bad Schussenried sind der World Cup in Italien (noch bis zum 30. September) und die British Open.

Nils Grootherder gewinnt Turnier in Ungarn

Einen großen Erfolg feierte auch Melniks Vereinskollege Nils Grootherder. Er gewann in Ungarn den World Cup in seiner Gewichtsklasse bis 89 Kilogramm im Pointfighting. Im Finale schlug er dabei erstmals seinen Trainer. Nach einem Freilos in Runde eins gewann er in der zweiten Runde durch technischen K.o., in der dritten Runde nach Verlängerung. Insgesamt absolvierte Grootherder vier Kämpfe in Budapest.

Sieg gegen den eigenen Trainer

Im Finale sah er sich erstmals in einem Finale seinem Landestrainer, dem 32-Jährigen Routinier Alexander Gleixner, gegenüber. „Wir haben schon mal gegeneinander gekämpft, aber es war das erste Mal, dass ich ihn schlagen konnte“, sagte Nils Grootherder. Anfang des Jahres waren beide bei den Austrian Classics schon einmal aufeinander getroffen. Dabei überzog Grootherder ein wenig. „Ich habe versucht, viele Kopftreffer zu setzen. Da ist mir die Puste ausgegangen.“ Lehrreich. Im Finale in Ungarn machte es Nils Grootherder besser und schlug den Sportlehrer. „Ich habe ihm viel zu verdanken. Natürlich war er zunächst enttäuscht, aber dann habe ich mich bei ihm bedankt.“

Es war in diesem Jahr nicht der erste Erfolg für den Marbacher. Bei den Dutch Open, den Austrian Open und den Italian Open hatte er bereits Spitzenplätze belegt. „Das war bislang eine sehr gute Saison für mich. Jetzt kommen noch die Turniere in Italien und die British Open in Bristol.“