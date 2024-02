Das Narrentreffen der OHA-Bruderschaft richtet in diesem Jahr die Herbertinger Zunft aus. Für das Wochenende am 3. und 4. Februar freut sie sich auf jede Menge närrisches Treiben im Ort.

Das steht am Samstag auf dem Programm

Los geht es am Samstag, 3. Februar, um 17 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche St. Oswald. Im Anschluss wird traditionell am alten Rathaus der Narrenbaum gestellt. Für Liebhaber des Brauchtums gibt es ab 19.30 Uhr einen geselligen Abend in der Alemannenhalle. Wer bereits Party machen möchte, ist ab 20 Uhr im Zelt neben der Halle richtig. Minderjährige ab 16 Jahren kommen nur mit Partypass rein. Für Unterhaltung sorgt DJ Tropicana.

So geht es am Sonntag weiter

Am Vormittag gibt es zwar den Zunftmeisterempfang, aber nur für geladene Gäste. Was dort so geboten wurde, verrät die SZ den übrigen Interessierten aber im Laufe des Tages. Um 14 Uhr gibt es aber für alle närrischen Freunde den OHA-Umzug mit mehr als 3000 Teilnehmern.

Wo führt der Umzug entlang?

Die Teilnehmer laufen vom Aufstellungsbereich zwischen Festplatz und Mieterkinger Straße auf die Hauptstraße. Über diese geht es durch den Kreisverkehr zur Ortsmitte. An der Silcherstraße biegt der Umzug rechts ab und löst sich auf Höhe der Schule wieder auf. Die Moderatoren machen ihre Ansagen im Bereich des alten Rathauses sowie auf Höhe des Gasthauses Engel.

Wer ist beim Umzug dabei?

Erwartet werden 46 Zünfte und Gruppen. Dabei sind natürlich viele Narren aus der Region. Aber auch aus dem Schwarzwald haben sich wieder Teilnehmer angekündigt: So kommen von dort zum Beispiel die Narrenzünfte aus Sulgen und Waldmössingen. Mit der Rungeliner Funkenzunft kommen aber auch Gäste aus Bludenz.

Auch interessant

Die Herbertinger Zunft ist sehr aktiv auf der Plattform Instagram. Neben aktuellen Infos gibt es dort auch Wissenswertes zu den Figuren und den Bräuchen der Zunft. Es scheint sich zu lohnen: Von den vier OHA-Zünften haben die Herbertinger die meisten Follower: Mehr als 1350 sind es aktuell. Bei der Bauzemeckzunft aus Ostrach sind es rund 100 weniger, rund 820 Follower hat die Bräutelzunft aus Scheer und knapp 780 die Narrenzunft Altshausen.