Magnus Hoppe gibt sich „zuversichtlich“

Den guten Besuch beim Neujahrsempfang in der Herbertinger Gemeindehalle wertete Bürgermeister Magnus Hoppe als Zeichen dafür, dass sich die Bürgerinnen und Bürger für ihre Gemeinde und die Arbeit von Verwaltung und Gemeinderat interessieren. Dies nicht zuletzt auch deshalb, da man bei der mittelfristigen Finanzplanung ein Paket mit 20 Millionen geschnürt hat. „Voraussetzung für die Umsetzung ist, dass wir weiterhin so leistungsfähig sind und auch die Fördermittel entsprechend fließen“, so der Bürgermeister, der sich hierfür „zuversichtlich“ zeigte. Umrahmt wurde der Neujahrsempfang durch die Musikkapelle Marbach unter der Leitung von Omar Chechele sowie durch die Viertklässler der Lilly-Jordans-Schule mit Schulleiterin Sarah Speh.

In der normalen Entwicklung von Herbertingen habe es 2023 keine Ausreißer gegeben. Einwohnerzahlen und auch die Arbeitsplätze hielten sich jeweils zum Vorjahr die Waage. Bei den Investitionen wurden im vergangenen Jahr etwa 500.000 Euro für Kanalsanierungen ausgegeben. Nach diesem zehnten Bauabschnitt in den vergangenen 15 Jahren, wurden dafür Mittel Höhe von insgesamt 2,69 Millionen Euro eingesetzt. Die Entwicklung der Kläranlage habe man im Auge, wobei mit weiteren Sanierungen an Gebäuden und Einrichtungen zu rechnen sei.

In Straßen und Wegen wurden im vergangenen Jahr 867.000 Euro investiert und in der Austraße sieben Bauplätze erschlossen werden. Bei der Renaturierung an der Schwarzach bei der Marbacher Ölmühle wurde das Wehr komplett abgebaut und die Durchgängigkeit für die Fische hergestellt. Für die ausgegebenen 270.000 Euro konnte die Gemeinde mehrere hundert Ökopunkte erreichen. Abgeschlossen wurden auch die Umbauarbeiten beim Kindergarten Hundersingen in der alten Schule, der nun dreigruppig geführt werden kann. Somit bestehen in der Gemeinde Herbertingen derzeit zwei Ganztageseinrichtungen an Kindergärten.

Wichtig war für Bürgermeister Hoppe auch die Wirtschaftsförderung, in die viel investiert wurde. So können an der Ölkofer Straße nun Gewerbeflächen für das Kleingewerbe angeboten werden. Für die Entwicklung von Herbertingen ist aber die Erschließung von weiterem Bauland ein zentrales Thema. Man baue darauf auf drei Säulen auf, wobei auch verstärkt auf Randgebiete geschaut werde, die zu Bauland umgenutzt werden können. Die Ergebnisse des Starkregen-Risikomanagements werden dem Gemeinderat vorgelegt, der dann Umsetzungsmöglichkeiten definiert.

Bei den besonderen Ereignissen im Vorjahr nannte Hoppe seine Wiederwahl für weitere acht Jahre zum Bürgermeister. Das sehr gute Wahlergebnis sei für ihn auch Signal und Auftrag, weiterhin seine volle Energie für die Gemeinde Herbertingen einzusetzen. Er erwähnte auch den Schulleiterwechsel an der Lilly-Jordans-Schule. Gabi Steinacher gab die Leitung an Sarah Speh weiter. Die Eröffnung des Storchenhofes im ehemaligen Pflegeheim sei ein Glücksfall, so Hoppe. Im Zuge des Umbaus sei dort eine Begegnungsstätte integriert worden, die die Bürgergemeinschaft mit Leben erfülle.

Auch der Neubau des Pfarrgemeindehauses an der Hauptstraße besteche nicht zuletzt auch durch eine gute Funktionalität. Die Vereinsarbeit in der Gemeinde sei nach Corona wieder „lebendig“. Besonders erwähnte der Bürgermeister in seiner Rede die seit 25 Jahren gepflegte Partnerschaft mit der französischen Gemeinde St. Paul en Jarez.

Bei seinem Ausblick auf das laufende Jahr nannte Magnus Hoppe zum einen den Einbau des Kindergartens in die ehemalige Grundschule in Marbach. Die Ausschreibung der Arbeiten könne demnächst erfolgen, um dann in die Bauphase einzusteigen. Für den Neubau des Kindergartens St. Nikolaus in Herbertingen laufe derzeit die Ausführungsplanung. Weitere vier Millionen Euro wird der Bau von drei Regenrückhaltebecken verschlingen.

Die Gemeinde Herbertingen will weiterhin an den drei Standorten für die Feuerwehr festhalten. Derzeit würden alle auf den Prüfstand gestellt. Geplant ist, dass in Herbertingen ein neues Feuerwehrhaus erstellt wird und in diesem Zuge der Bauhof enstprechende Räumlichkeiten bekommt. Hierfür sind langfristig Mittel in Höhe von acht Millionen Euro eingeplant. In diesem Jahr soll aber vorab eine Verbesserung beim Feuerwehrhaus Herbertingen als beim Bauhof erfolgen.

Mit Abstand das wichtigste Ereignis ist für Magnus Hoppe die diesjährige Kommunalwahl. „Gehen Sie zur Wahl und stärken Sie dadurch dem Gemeinderat den Rücken. Oder am besten Sie kandidieren gleich selbst bei den Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen“, lautet sein Appell.