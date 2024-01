„Künstliche Intelligenz“ sorgt für viel Wirbel

Mit einer modernen Boulevardkomödie mit dem Titel „Eine Sprachbox namens Alessa“ ist Marbachs Theaterleiter Fabian Baur ein großer Wurf gelungen. Da erübrigte sich die Frage am Ende der Aufführung ans Publikum, ob es ihm gefallen hat, von selbst, denn überschwänglicher Applaus war der größte Lohn für die Akteure. Und auch hier hatte er ein gutes Händchen bewiesen, denn die einzelnen Rollen konnten optimal besetzt werden, was die Laienschauspieler mit einer tollen Leistung zurück zahlten. Im Mittelpunkt des Schwanks in drei Akten der Sprachroboter namens Alessa, mit dem so mancher Schlaumeier seine Probleme hatte, obwohl dieser alles sah, alles hörte, alles besser wusste und dennoch zum Sündenbock wurde.

Nach 25 Ehejahren wollten Elmar und Edith Hoppenstedt (eine Paraderolle für Stefan Neuburger und Gudrun Schäffer) einmal getrennt Urlaub machen. Sehr zur Verwunderung von Tante Gisela Spatz, der aufdringlichen „Grand Dame“ im Hause, deren Rolle Ute Neuburger hervorragend verkörperte. „Der Berg ruft“ für den Hausherrn, und seine Gattin hatte sich Sylt ausgesucht. Das Haus muss aber in der Zeit von Tante Gisela überwacht werden und das mit Verstärkung von ihrer Freundin Berta Blümchen (ein passender Auftritt für Susanne Harsch). Zwar hatte Elmar seiner Tante die Funktion von „Alessa“ noch erklärt, aber das hat nicht gefruchtet, wie ihr Test bewies.

Doch dann kamen sie, die zwei „Superhelden“ und Berufseinbrecher Bubi Dümmlich und Alexander Schlau (Stefan Harsch und Fabian Baur). Es war köstlich anzusehen, wie die zwei vergeblich versuchten, ans Geld und vor allem an ein wertvolles Bild ranzukommen. Sie wurden zum Spielball der Posse, bekamen unverhofft den ständigen „Verkehr“ in der Bude mit und mussten auch als Handwerker herhalten. Sehr zum Leidwesen von Wachtmeisterin Henriette Sperling, die gleich dreimal zum Tatort gerufen wurde (resolut, wie Melanie Straub den Wachmann verkörperte).

Von wegen Sylt, Edith Hoppenstedt tauchte im eigenen Haus mit ihrem Lover Manfred Schüssel (für Pascal Fürst die passende Rolle) auf. Und damit nicht genug, auch Gatte Elmar war sich sicher, mit seiner jungen Schnecke Gina Magerquark auf eine Woche Liebestrip im eigenen Haus zu gehen. Doch erst, als „Alessa“ Tante Gieschen erklärt, sie wolle doch mal einen Rundruf starten bei den Herrschaften, platzt die Bombe.

Und wer war an dem ganzen Schlamassel Schuld? Na klar: „Alessa“ (klar und deutlich von Lisa Wiedergrün gesprochen). Warum muss sie auch alles weiterplappern, was sie gehört hat. Der Hausfrieden schien am Ende gerettet zu sein - aber: „Mir reicht's, macht doch euren Dreck allein“: Eine klare Ansage von „Alessa“. Das Publikum war begeistert und brachte dies mit viel Beifall zum Ausdruck. Souffler war bei diesem Dreiakter von Beate Irmisch Josef Baur und für die Maske zeichneten Claudia Madlener und Claudi Schmid verantwortlich.