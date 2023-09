Kinderträume in einer ungerechten Welt

Klimawandel, Sextourismus und Kinderhandel — Diese ernsten Themen verhandelt das Musicaldrama „Once We Had a Dream“. Unterstützt von der Organisation „Aktion Eine Welt Herbertingen“ macht die philippinische PREDA Youth Group dazu am Donnerstag, 21. September, Halt in Herbertingen.

Das Theaterstück in deutscher Sprache handelt von den Träumen und Hoffnungen von Kindern. Es geht um individuelle Schicksale, die Würde und Rechte der Kinder dieser Welt und ihren hoffnungsvollen Wunsch, eine gerechtere Welt zu gestalten. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler bringen in ihrem selbst verfassten Stück ihr eigenes Schicksal und das vieler ihrer Altersgenossinnen und Altersgenossen auf die Bühne.

Dabei verharrt das Musicaldrama nicht einseitig in der beklemmenden Darstellung von Not, Gewalt und Missbrauch, sondern zeugt vom Lebenswillen und Mut, von den kindlichen Sehnsüchten und den Stärken der Überlebenden sexualisierter Gewalt und deutet zusätzlich Lösungsansätze an. Begleitet wird das Theaterstück mit englischem und philippinischem Tanz und Musik.

Die Theatergruppe der Kinderschutz– und Menschenrechtsorganisation PREDA auf den Philippinen lädt ein zu einem Perspektivenwechsel — hin zu einem Leben im Land des Globalen Südens — und zeigt globale Verflechtungen auf. In Deutschland und Österreich stieg der Bekanntheitsgrad der PREDA Foundation in den letzten Jahren insbesondere durch die fair gehandelten Mangoprodukte, die in den Weltläden verkauft werden.

Der in Deutschland ansässige Unterstützerverein PREDA Freundeskreis e.V., welcher als Sprachrohr zwischen der PREDA Foundation auf den Philippinen und den UnterstützerInnen in Deutschland und Österreich fungiert, richtet auch dieses Jahr wieder die Theatertour mit der PREDA Youth Group aus. Gemeinsam mit dem Verein „Aktion Eine Welt Herbertingen“, Betreiber des Weltladens Herbertingen

Beginn des Musicals am 21. September ist um 19 Uhr in der Alemannenhalle in Herbertingen. Das Mindestalter liegt bei 15 Jahren. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Weitere Informationen sind unter www.preda–freundeskreis.de zu finden.