Joey Kelly begeistert Publikum

Beim diesjährigen MitgliederForum der Volksbank Bad Saulgau beeindruckte Joey Kelly in seinem Vortrag „No Limits ‐ Wie schaffe ich mein Ziel“ rund 350 Besucher in der voll besetzten Allemannenhalle in Herbertingen. Eindrucksvoll präsentierte er seinen Lebensweg als Unternehmer, Familienmensch und Ausdauersportler, heißt es in einem Nachbericht.

Vor dem Auftritt von Joey Kelly erhielten die Mitglieder der Genossenschaftsbank aktuelle Informationen zur Bank. In einer kurzweiligen Interviewrunde wurde unter anderem die aktuelle wirtschaftliche Lage beleuchtet. Markus Maichel, Bereichsleiter für das Private Banking, schilderte die aktuelle Situation der Unternehmen in der Region. So hätten Firmen mit hohen Energie- und Rohstoffpreisen sowie unsicheren Absatzmärkten zu kämpfen. „Was uns aber zuversichtlich stimmt: Unsere Unternehmen reagieren besonnen und investieren nach wie vor.“

Markus Maichel ging in seinen weiteren Ausführungen auch auf die Situation der Privatkunden ein. Auch hier belaste die Inflation sowie die gestiegenen Zinsen die Investitionstätigkeit vor allem im Bereich des Wohnungsbaus. Dieser sei in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen. Im Anlage- und Sparbereich müssen sich Kunden trotz der gestiegenen Zinsen nach wie vor mit einem realen Wertverlust ihres Vermögens auseinandersetzen.

Gespannt lauschten im Anschluss die Besucher den Ausführungen von Klaus Remensperger, der die Beweggründe der geplanten Fusion der Volksbank Bad Saulgau mit der Volksbank Altshausen und der VR Bank Riedlingen-Federsee aufzeigte. „Heimatverbundenheit, Leistungsstärke und eine hohe Arbeitnehmerattraktivität, das sind wichtige Ziele, die sich die neue VR Bank Donau-Oberschwaben auf die Fahnen schreibt“, zeigt sich das Vorstandsmitglied überzeugt von den Fusionsplänen, die im Herbst 2024 mit der technischen Fusion ihr Ziel finden sollen.

In seiner Überleitung versprach Markus Maichel den Besuchern einen spannenden Vortrag mit Joey Kelly. Und die Besucher wurden nicht enttäuscht. Denn Joey Kelly verstand es im Anschluss sein Publikum durch einen abwechslungsreichen und unheimlich authentischen Vortrag in seinen Bann zu ziehen. Er referierte mehr als eine Stunde über die freiwilligen und unfreiwilligen Herausforderungen, die er in seinem bisherigen Leben zu bewältigen hatte. Der bekannte Musiker, Extremsportler und Unternehmer berichtete vom früheren Überlebenskampf der Kelly-Family, die vor allem in den 1970er-Jahren mit einem uralten Doppeldeckerbus als Straßenmusiker durch Europa reiste. Danach, im Laufe der 1990er-Jahre, feierte die Kelly Family mit ihren Auftritten große Konzert-Erfolge und verkaufte 20 Millionen CDs.

Danach wandte sich Joey Kelly dem Extremsport zu, stellte sich damit ganz neuen Herausforderungen und testete nach eigenen Angaben viele Grenzen. Allein bis 2006 absolvierte er 50 Marathonläufe. Er wurde „Triathlon-Iron-Man“ und „Ultra-Man“, indem er auf Hawaii unter 29 Teilnehmern den siebten Platz im dreitägigen „Ultra-Triathlon“ erreichte. Seine Erfahrungen fasste er in den Erkenntnissen „Das Leben ist ein Marathon“, „Gib mehr als Du nimmst“ und „Glück ist kein Zufall“ zusammen.