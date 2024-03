Der Gemeinderat hat mehrheitlich der Erweiterung der Kiesgrube in Marbach zugestimmt. Die Firma Beller möchte in den kommenden Jahren im Anschluss an das bestehende Gebiet den Abbau auf zunächst 4,85 Hektar fortsetzen. Im Regionalplan sind rund zwölf Hektar als Vorranggebiet berücksichtigt.

„Wir haben uns bewusst für eine kleine Lösung entschieden“, erläuterte Geschäftsführer Winfried Beller. Einerseits wolle die Firma mit dem Rohstoff haushalten, andererseits mehr auf Recycling von Baustoffen setzen.

Schutzwall gebaut

In den kommenden drei bis vier Jahren wird noch im Bestand in Marbach Kies abgebaut, danach soll er in der neuen Grube für voraussichtlich acht Jahre lang fortgesetzt werden. Die Verkehrsanbindung bleibt unverändert. Zwischen Betriebsgelände und Ortschaft wurde bereits ein durchgehender Lärmschutzwall angelegt.

Beller geht von 75.000 Kubikmeter Abbaumenge pro Jahr aus. „Das ist etwas weniger als bislang, da waren es rund 90.000 Kubikmeter pro Jahr“, schildert Beller. Das Material soll von der Grube auf eine Lagerfläche im Marbacher Betrieb gebracht und aufbereitet. Nach dem Abbau wird die Grube wieder verfüllt, sodass das Gelände wie vorher aussehen wird.

So können wir Ressourcen sparen. Winfried Beller

Am Standort in Neufra arbeitet das Unternehmen bereits intensiv an Recycling etwa von Bauschutt. „Durch die Aufbereitung entspricht das Material in der Qualität den Rohstoffen. So können wir Ressourcen sparen und möchten rund 40 Prozent des benötigten Materials so gewinnen“, sagt Beller.

Er sei noch als Seniorchef aktiv, aber seine drei Kinder würden den Betrieb langfristig übernehmen. Vor allem Tochter Franziska sei auf den Bereich des Recyclings spezialisiert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitarbeiter.

Entscheidung im Ortschaftsrat

Im Ortschaftsrat Marbach war der Antrag bereits vorab behandelt worden. Das Gremium war einstimmig dafür. Frank Bühler (FL) lobte das ressourcensparende Vorgehen der Firma. „Die Hauptlast trägt Marbach, aber für die Gesamtgemeinde ist es ein sehr wichtiges Unternehmen, das als Gewerbesteuer hier hoffentlich seinen Hauptstandort behält“, sagte Bühler.