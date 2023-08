Hundersingen bekommt ein LF 10 als Ersatzbeschaffung

Der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Herbertingen sieht vor, dass eine Ersatzbeschaffung für das in Hundersingen stationierte LF 8/6 im Zeitraum 2021 bis 2025 geplant ist. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde nun die Ausschreibung für ein FL 10 beschlossen. Nach Prüfung der Angebotsmodalitäten kann in diesem Jahr noch die Auftragserteilung erfolgen. Für das vorgesehene FL 10 ist mit einer Lieferfrist von etwa eineinhalb bis zwei Jahren und mit Anschaffungskosten von rund 600.000 Euro zu rechnen.

Das Hundersinger Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 ist in die Jahre gekommen und steht seit 28 Jahren im Dienst der Abteilungswehr. Gerade für Hundersingen sprechen die technischen Daten nicht für das Altfahrzeug — angesichts der Hanglage des Ortes. Mit 7,49 Tonnen Gewicht und 140 PS Leistung, dazu nur mit 600 Liter Wasser und einer Tragkraftspritze ausgestattet, ein großes Manko in der heutigen Zeit, wo mannigfache Einsätze zu bewältigen sind, ein „überholtes Modell“. Daher habe man ein Fahrzeug ins Auge gefasst mit angemessener Ausstattung, wie es das Löschfahrzeug LF 10 darstellt. Zur Auswahl, Ausstattung und Beladung eines solchen Einsatzfahrzeugs hat man sich professionelle Hilfe mit Christian Schwarze, Fachberater und Branddirektor aus Stuttgart, geholt, der auch in die Ausschreibung involviert ist. „Fakt ist, dass das LF 10 für Hundersingen ein angemessenes Einsatzfahrzeug ist“, so Schwarze. „An dem Fahrzeug ist nichts drin, was nicht gebraucht wird“, meint auch Kommandant Martin Eisele. Und, so Christian Schwarze: „Das Fahrzeug ist zur Erfüllung der Pflichtaufgaben notwendig“.

Das ganze Prozedere sei auch mit dem Kreisbrandmeister abgesprochen, so Bürgermeister Magnus Hoppe, der auch bekannt gab, dass bereits ein Beschlussbescheid über einen Zuschuss von 96.000 Euro vorliegt. Josef Rothmund sprach eine eventuelle Preissteigerung an. „Das mit den 600.000 Euro Anschaffungskosten sollte funktionieren“, so Christian Schwarze. Alban Weiss fragte nach, was mit dem alten Fahrzeug passiert, wie wird es verwendet und was bringt das an Geld ein. Dieses aus dem Jahr 1995 stammende Feuerwehrfahrzeug sei schwer zu vermitteln, , so der Branddirektor.