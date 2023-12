Sie prägen maßgeblich das Landschaftsbild: Jetzt sollen die Strommasten der Höchstspannungsleitung, die sich durch einige Gemeinden im Kreis Sigmaringen zieht, in den kommenden Jahren komplett erneuert werden. Deshalb baut die Firma Amprion zusammen mit TransnetBW auf 140 Kilometern eine neue Höchstspannungsleitung zwischen Herbertingen und Waldshut-Tiengen.

Die Firma Amprion ist dabei für die circa 40 Kilometer lange Strecke im Kreis Sigmaringen zwischen Herbertingen und Boll zuständig und lädt gerade in einigen betroffenen Gemeinden zu Bürgerbeteiligungsgesprächen ein - vor allem in Friedberg war das Interesse der Bevölkerung groß.

Bisherige Masten können nicht zuerst abgebaut werden

Da die bisherigen Masten nicht einfach abgebaut werden können, ohne dass es bereits neue gibt, wird die neue Trasse mit den Strommasten parallel zur bisherigen Trasse verlaufen. Von Herbertingen streift diese die Gemeinde Hohentengen und führt über den Bad Saulgauer Teilort Friedberg über Ostrach, Pfullendorf und Wald nach Boll bei Sauldorf.

Weniger neue Strommasten

Die neuen Strommasten sollen um einiges höher werden als die bestehenden und auch in größeren Abständen zueinander gebaut werden, erklärt Jörg Weber, der für die Projektkommunikation bei Amprion tätig ist. So sollen aus 140 alten Strommasten künftig auf der gleichen Strecke 105 Neue entstehen.

Die bisherigen seien rund 45 Meter hoch, die neuen würden im Durchschnitt 60 Meter hoch werden, so Weber. „Die Leitung ist inzwischen schon 90 Jahre alt und wurden vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut“, sagt er. Deshalb sei ein Ersatzneubau dringend erforderlich.

Neue Leitung ist leistungsfähiger

Die neue Leitung könne zudem auch mehr Leistung übertragen. Aus den bisher zwei Stromkreisen mit 380 Kilovolt und 220 Kilovolt sollen zwei Stromkreise in der höheren Spannungsebene mit jeweils 380 Kilovolt werden. „Unser Transportnetz bringt den Strom vom Norden in den Süden. Dort wird er dann jeweils über Umspannwerke auf die Gemeinden verteilt“, so Weber.

So soll die neue Trasse verlaufen

Größere Entfernung zu Wohnbebauung

Im Schnitt verlaufe die neue Trasse mit größerer Entfernung zur jeweiligen Wohnbebauung. In Friedberg sei das Interesse bei diesem Thema hoch, da die bisherige Trasse direkt an der Wohnbebauung vorbeiführe.

Es gibt aber keine Alternative, weil es die Stromversorgung in der Region hier sichert. Jörg Weber

„Man muss aber auch sagen, dass die Stromleitung vor der Bebauung da war“, sagt Weber. Die neue Trasse soll zukünftig sogar 140 Meter Abstand zur Siedlung bekommen. „Laut neuen gesetzlichen Vorgaben der Regierung muss ein Ersatzneubau innerhalb eines 200-Meter-Radius geplant werden“, so Weber. In Ostrach soll die Trasse künftig am Baggersee der Kieswerke Müller vorbeiführen und nicht wie bisher über den See.

Neuerungen für Eigentümer

Auf einige Landwirte und Grundstücksbesitzer kommen dennoch Neuerungen zu: Durch die neuen Masten müssten noch einige Gespräche mit Eigentümern geführt werden sowie Entschädigungszahlungen verhandelt werden, so Weber. Dieser Punkt sei für das kommende Jahr geplant, dort sollen auch Baugrunduntersuchungen stattfinden. „Es gibt aber keine Alternative, weil es die Stromversorgung in der Region hier sichert“, sagt er.

Das ist der weitere Plan

Das Planfeststellungsverfahren für das Projekt im unteren dreistelligen Millionenbetrag soll 2026 beginnen. Dann gebe es auch öffentliche Auslegungen und Einspruchsfristen. „Mit dem Beschluss rechnen wir dann zwei Jahre später“, sagt Weber. So sei geplant, dass im günstigsten Fall 2028 mit dem Bau begonnen werden könne und die Leitung 2030 fertiggestellt werde. „Nach der Fertigstellungen wird dann die alte Leitung zurückgebaut“, sagt Weber.