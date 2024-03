Heuneburg startet mit Schwung in die neue Saison

Die Heuneburg - Stadt Pyrene - startet am Karfreitag, 29. März, in die neue Saison: Das Tor der keltischen Höhensiedlung steht dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr offen. Gleich am Eröffnungswochenende dürfen sich die Gäste auf ein spezielles Osterprogramm freuen. Zusätzlich locken weitere Angebote das ganze Jahr über auf die Heuneburg: eine neue Ausstellung, Familientage, ein Handwerkertag, ein Feuer- und ein Keltenfest sowie eine spannende Vortragsreihe. Dies teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit.

Als das antike Rom noch eine unbedeutende Stadt am Tiber war, hatte die Heuneburg Stadt Pyrene ihre Blütezeit: Die keltische Höhensiedlung ist die älteste Stadt nördlich der Alpen. Heute ist die einstige Handelsmetropole eine der wichtigsten Keltenfundstätten in Europa. 2024 bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg wieder ein buntes Programm auf dem Plateau oberhalb der Donau. Am Karfreitag, 29. März, startet die neue Saison.

„Wir wollen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen“, erklärt Joachim Moll, Leiter der Klosterverwaltung Wiblingen/Schussenried, in dessen Verantwortungsbereich auch die Heuneburg fällt. Er ergänzt: „Dabei bauen wir auf die Erfahrungen der letzten Jahre: So kehren bewährte Publikumslieblinge zurück. Aber auch Neues wird ausprobiert.“ Mehrere Aktionstage, eine Vortragsreihe, eine neue Ausstellung und Feste versprechen spannende und erlebnisreiche Momente auf der Heuneburg - der Auftakt findet an Ostern statt.

Beim „Osterfest“ am Ostersonntag, 31. März, und am Ostermontag, 1. April, warten Führungs- und Mitmachangebote auf die Besucher. Die Zeit der Kelten auf der Heuneburg wird dabei zum Leben erweckt. Für die jüngeren Gäste werden zudem Aktionen zum Osterei angeboten: An beiden Tagen geht es für Familien um 13 Uhr auf Entdeckungsrundgang. Auf dem Plateau können sich Kinder auf die Suche nach Ostereiern begeben. Im Bastelmobil können die kleinen Gäste ihrer Fantasie freien Lauf lassen - etwa beim Basteln bunter Osterdeko oder beim Eierfärben mit Naturmaterialien.

An den Pfingstfeiertagen, 19. und 20. Mai, gibt es ein buntes Programm für Familien: Bei Sonderführungen lauschen sie der Keltin Ida und lernen mehr über die ehemaligen Bewohner der Heuneburg. Mitmachangebote wie etwa das Färben von Wolle und Tüchern, das Formen von Lehmfiguren, die Verarbeitung von Getreide sowie Bogenschießen machen den Tag perfekt. Am Pfingstmontag geht es in die Seifenblasenwerkstatt, die Kinderaugen groß werden lässt. Außerdem gibt es spezielle Angebote rund um das Thema Bienen. Die emsigen Helferinnen werden am Weltbienentag am 20. Mai gefeiert.

Am Sonntag, 9. Juni, hallen schwere Hammerschläge über das weitläufige Plateau oberhalb der Donau. Beim Handwerkertag zeigen Ausstellerinnen und Aussteller, wie die Kelten vor 2500 Jahren lebten und arbeiteten. Dabei kommen die Besucherinnen und Besucher dem Handwerk ganz nah und können Schmied, Seiler, Filzer und Lehmbauer über die Schulter schauen. Ein Bastelmobil und Mitmachangebote runden den Tag ab. Weitere Höhepunkte der Saison sind ein Bronzegusskurs am Samstag, 31. August, sowie der Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober.

Mit dem Feuerfest am Samstag, 6. Juli, kehrt ein Höhepunkt des letzten Jahres zurück: Tanz, Musik, Akrobatik und eine spektakuläre Feuershow garantieren einzigartige Erlebnisse für die Besucherinnen und Besucher. Erfrischende Drinks sorgen für Abkühlung, schwäbische Spezialitäten lassen keinen Wunsch offen.

Beim Keltenfest am Sonntag, 1. September, sind verschiedene Living-History-Gruppen auf der Heuneburg zu Gast: Kelten, Römer und Gladiatoren lassen die Vergangenheit lebendig werden. Führungen und Mitmachaktionen vervollständigen das Angebot. In der neuen Saison gibt es außerdem zwei besondere Musikevents: Das Keltenquartett Cúl na Mara spielt am Samstag, 22. Juni, traditionelle Musik und eigene Kreationen. Brigitte Thaler und Band bringen am Sonntag, 11. August, Pop, Soul und Jazz zur Höhensiedlung.

Ab Sonntag, 14. April, ist bis zum Saisonende am 3. November eine neue Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten der Heuneburg im Herrenhaus zu sehen: „Brandheiß: Das - gefährliche - Spiel mit dem Feuer“ widmet sich dem wärmenden Element. Die Ausstellung zeigt seine Geschichte und reicht vom ersten Lagerfeuer bis zur Nutzung im 21. Jahrhundert.

Am Sonntag, 5. Mai, beginnt zudem eine Reihe mit Vorträgen zu verschiedenen Highlights des Keltenlandes. Dabei beleuchten Fachleute wichtige Keltenstätten in Baden-Württemberg und gewähren Einblick in gegenwärtige Projekte im Zuge der Keltenkonzeption.