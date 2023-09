Herbertingen ist gut durch das erste Corona-Jahr gekommen

Die Haushaltspläne der Gemeinde Herbertingen für die Jahre 2019 und 2020 wurden erstmals auf Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erstellt. In der vergangenen Sitzung wurden die Jahresrechnungen nun vom Gemeinderat festgestellt. Beide Haushaltsabschlüsse weisen am Ende des Jahres liquide Mittel in Höhe von jeweils rund 4,5 Millionen Euro aus. Aber gerade die Folgen der Corona-Pandemie hatten gravierende Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und auch auf die Gemeindefinanzen im Jahr 2020. „Finanziell gesehen sind wir aber trotzdem gut durch das erste Corona-Jahr gekommen“, so Kämmerer Jürgen Krause.

Die Ergebnisrechnung weist für das Jahr 2020 ordentliche Erträge mit 10.409.435 Euro aus und die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 10.862.646 Euro. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Fehlbetrag von minus 1.504.800 Euro eingeplant. Im Rechnungsergebnis wird aber nur ein Fehlbetrag von insgesamt 453.211 Euro ausgewiesen. „Viele Vorhaben wurden angesichts von Corona und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Situation zurückgefahren“, so Jürgen Krause.

Somit hat sich das geplante ordentliche Ergebnis um 1.051.588 Euro verbessert. Das Sonderergebnis war mit 480.000 Euro veranschlagt, im Rechnungsergebnis werden dann aber 870.826 Euro festgeschrieben. Gelder, die vor allem aus dem Verkauf von Grundstücken resultieren. Das veranschlagte Gesamtergebnis sah ein Minus von 1.024.800 Euro vor, aber aufgrund von verkauften Grundstücken beläuft sich das Gesamtergebnis auf 417.615 Euro, was eine Ergebnisverbesserung von 1.442.415 Euro bedeutet.

Die Gewerbesteuer lag mit 644.000 Euro „mehr oder weniger etwas am Boden“. In der Zeit von Corona war es den Kommunen aber möglich, die Gewerbesteuer von Firmen herunterzusetzen. Das heißt, es mussten keine Vorauszahlungen je nach Jahresergebnis geleistet werden. „Später wird dann wieder abgerechnet und manche Firmen haben im gleichen Jahr wieder Zahlungen geleistet, da ihr Jahresergebnis besser ausgefallen ist als erwartet“, so Kämmerer Krause. Die Gemeinde Herbertingen erhielt vom Land eine Gewerbesteuer-Kompensierungszahlung in Höhe von rund 426.000 Euro. Dieses Geld wird im Jahr 2020 beim kommunalen Finanzausgleich mit angerechnet. „Also kein Geldgeschenk“, so der Kämmerer.

Bei den kostendeckenden Einrichtungen der Gemeinde weisen die Kindergärten im Jahr 2020 Erträge in Höhe von 771.315 Euro aus, denen Aufwendungen mit 1.428.969 Euro gegenüber stehen. Somit entstand ein Defizit von 651.654 Euro. Die kommunalen Verbände schlagen den Kommunen alljährlich vor, bei den Gebühren eine Kostendeckung von 20 Prozent anzustreben. Im gemeindlichen Kindergarten Hundersingen sind es derzeit 7,6 Prozent und in Marbach 15,2 Prozent. „Mit einer moderaten Erhöhung sollte man hier diesem Ziel näher kommen“, so der Kämmerer.

Zum 31.12.2020 konnte die Gemeinde Rücklagen in Höhe von 749.789 Euro aufweisen. Darin enthalten 417.615 Euro aus Überschüssen des Sonderergebnisses und 332.174 Euro aus der Stiftung Scheb. Der Schuldenstand zum 3. Dezember 2020 betrug bei der Gemeinde Herbertingen 1.383.657 Euro und bei der Wasserversorgung 2.153.198 Euro. Gesamt also konsolidierte Gesamtschulden in Höhe von 3.536.855 Euro, was einer Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung von 750 Euro entspricht. Beim Ausblick auf das Jahr 2021 rechnet Kämmerer Jürgen Krause mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 1,8 Millionen Euro beim Sonderergebnis, was nicht zuletzt auf Bauplatzverkäufe zurückzuführen sein wird.