Unbekannte haben am Montag zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Oberen Bergenstraße offensichtlich mutwillig die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen, ohne jedoch etwas zu entwenden. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.