Grund zum Feiern in Herbertingen

Zwei Einsatzfahrzeuge hat sich der DRK–Ortsverein Herbertingen in den vergangenen zwei Jahren angeschafft: einen Mannschaftstransporter und das Helfer–vor–Ort–Fahrzeug. Coronabedingt war es jedoch nicht möglich, diese beiden Autos zu segnen. Am vergangenen Sonntag wurde dies mit einer für den Ortsverein Herbertingen doch stattlichen und informativen Veranstaltung mit mehreren Abordnungen befreundeter Nachbarvereine vor dem DRK–Heim nachgeholt.

Einmal handelte es sich um ein Mannschaftstransportauto, mit dem man übliche Sanitätsdienste verrichtet und auch bei Einsätzen die Feuerwehr verpflegt, so der Herbertinger DRK–Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Renn. Glücklich ist man auch über das Helfer–vor–Ort–Auto, mit dem zahlreiche Einsätze gefahren werden. „Darüber sind wir froh und glücklich, dass wir das haben“, so Renn.

Die beiden Fahrzeuge sind im Besitz des Ortsvereins Herbertingen und müssen selbst finanziert werden. „Unser Dank geht daher an alle Sponsoren, ob Firmen, Gemeinde oder auch Privatpersonen.“ Mit Altkleidersammlungen und Sanitätsdiensten werden die laufenden Kosten gedeckt. Dazu zählen auch die notwendigen Materialien, die gebraucht werden. „Daher freuen wir uns über jede Spende“, so der Ortsvereinsvorsitzende.

Claudia Wiese, Erste Beigeordnete im Landratsamt und zugleich die Präsidentin des DRK–Kreisverbandes, war erfreut, dass man in Herbertingen zwei Einsatzfahrzeuge einweihen konnte. Auch sie dankte allen Sponsoren für ihre tatkräftige Unterstützung und den Mitgliedern des DRK–Vereins Herbertingen für ihren ehrenamtlichen Einsatz. „Ohne Ihre Arbeit wäre das alles nicht möglich.“ So ein Fuhrpark strahle auch die Stärke des DRK aus. Es seien Fahrzeuge für Menschen, für die die Hilfe vor Ort zugutekommt.

Als stellvertretende Bürgermeisterin hob Bettina Boellaard den Aufwand und das Engagement des DRK–Personals mit dem Ziel, Leben zu retten hervor. „Wir wissen, was wir an Ihnen haben“, so Boellaard. Der Helfer vor Ort sei der Erste, der Hilfe leisten kann. Daher habe auch die Gemeinde Herbertingen ihren Teil bei der Finanzierung des Fahrzeugs mit beigetragen. Sie hielt es wichtig, den Segen mit auf den Weg zu geben. Denn oftmals sei man mit den Fahrzeugen bei brenzligen Situationen im Einsatz. Zudem sei die Weihe ein spiritueller Aspekt, den man nicht außer acht lassen sollte. Auch Kreisbereitschaftsführer Ralph Grad aus Mengen beglückwünschte die Herbertinger zu ihren zwei Einsatzfahrzeugen und wünschte allseits gute Fahrt und sichere Heimkehr.

„An Gottes Segen ist alles gelegen“, so Pfarrer Jürgen Brummwinkel in seinen einleitenden Worten. Nach einer kurzen Lesung, in der auf das Helfen und Unterstützen eingegangen wurde, sprach man gemeinsam das Vater unser. Danach segnete der Pfarrer die beiden Einsatzfahrzeuge, bevor DRK–Ortsvereinsvorsitzender Renn zur Fahrzeugschau einlud, um sich über Art und Einsatzmöglichkeiten der speziellen Autos zu informieren.