Große und kleine Sänger begeistern

33 Jahre Bestehen feierte der Junge Chor Herbertingen im Mai mit einem Jubiläumskonzert. Gemeinsam mit den Kindern des zugehörigen Vor– und Kinderchores zeigten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Stephanie Baacke und Ursula Rechle ein vielseitiges und anspruchsvolles Programm. Beginnend mit dem bekannten Disney–Song „He lives in you“ aus dem Film „König der Löwen“ nahm der Chor die vielen Zuhörer mit in einen Abend voller Filmmusik und spiritueller Lieder.

Deutsch– und englischsprachige Lieder wechselten sich genauso ab wie die großen und kleinen Sänger. Am beeindruckendsten waren sicherlich die gemeinsamen Lieder. Vorne standen die Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 13 Jahren, umrahmt von den Frauen und Männern des Jungen Chores. Knapp 120 stimmgewaltige Personen füllten so die Kirche in Herbertingen aus. Gänsehautmomente schafften auch die beiden Lieder „Mary did you know“ und „Psalm 23“. Das Erste war gesanglich anspruchsvoll und verwoben, das Zweite glänzte mit der instrumentellen Begleitung von Klavier, Geige, Cello, Querflöte, Posaune und Schlagzeug.

„Es war ein sehr ergreifendes Konzert. Toll, was der Chor macht!“, meinte ein Zuhörer und ehemaliger Sänger im Jungen Chor, der extra aus dem Raum Ludwigsburg kam.

Rund 1900 Euro an Spenden gingen an dem Konzertabend ein. Jeweils 700 Euro haben die Kindergärten Don Bosco und St. Nikolaus erhalten. Damit sollen Musikinstrumente und Arbeitsmaterialien für die musikalische Früherziehung der Kinder gekauft werden. Die Früherziehung ist ein wesentlicher Bestandteil in der Entwicklung von Kindern. Sie werden spielerisch an die Musik herangeführt und dabei werden vor allem auch ihre Sprache, Motorik und soziale Kompetenz gefördert.

Der Junge Chor wurde 1990 als Jugendchor des Liederkranzes Herbertingen unter der Leitung von Ursula Rechle und Otto Gruler gegründet. 1992 wurde zusätzlich ein Kinderchor ins Leben gerufen, in dem Kinder zwischen sechs und elf Jahren singen konnten, sowie ein Vorchor im Jahr 1998 für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren.