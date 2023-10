Gemeinde findet keinen Dienstleister für die Schneeräumung

Nachdem der bisherige Dienstleister für den Winterdienst in Herbertingen samt Teilorten gekündigt hat, war die Verwaltung auf der Suche nach adäquatem Ersatz, aber trotz Ausschreibung und Anfragen bei entsprechenden Dienstleistern konnte für den kommenden Winter kein Ersatz gefunden werden. Nun muss der Bauhof die Arbeiten komplett übernehmen, sodass es auch zu Änderungen in der zeitlichen Abfolge des Räumdienstes kommen wird.

Der bisherige Dienstleister war in der Gemeinde zuständig für die Räumung der Straßen mit der Priorität 1. Das heißt, dass die Hauptverkehrsstraßen und besonders gefährdete Straßenabschnitte als erste geräumt wurden. Zeitgleich wurde vom Bauhof die Kategorie 2 geräumt und nachrangig folgte die Räumung der Straßenkategorie 3. Die letzten beiden Kategorien betrafen hauptsächlich die Nebenstraßen und Straßen in den Baugebieten. Für die Gemeinde gilt es nun, in diesem Winter die zeitnahe Bearbeitung der Priorität 1 durch den Betriebshof zu gewährleisten. Dadurch können die Räumarbeiten der Kategorie 2 nicht mehr zeitgleich erfolgen, sondern werden im Anschluss mit der Kategorie 3 durchgeführt.

„Wir haben alles versucht, um im Umkreis von 20 Kilometern einen Dienstleister zu finden, haben die Arbeiten in Amtsblättern ausgeschrieben und auch beim Maschinenring Alb-Oberschwaben angefragt, aber es ist uns nicht gelungen, ein Unternehmen für den Winterdienst in Herbertingen zu gewinnen“, berichtet Kämmerer Jürgen Krause. Um den bisherigen Ablauf des Winterdiensts beizubehalten, wäre dies nur durch Schaffung zweier Personalstellen beim Bauhof zu gewährleisten. Dies ließe sich aber nicht vor Januar realisieren. „Wir müssen also den kompletten Winterdienst in Eigenregie mit dem Bauhof bewältigen“, sagt der Kämmerer. Es ist daher geplant, dass sich der Gemeinderat im kommenden Frühjahr mit der Thematik Winterdienst befassen wird.