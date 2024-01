Fast 10.000 Euro aus dem Kinderkleider-Basar gespendet

Nach acht Jahren haben Jenny Hennes und Bianka Hamma die Organisationleitung des Hebertinger Kinderkleider-Basars an ein siebenköpfiges Team abgegeben. Ihre Arbeit, die sie anfangs auch noch zusammen mit Anja Lutz und Priscilla Rieker bestritten, hat sich in barer Münze ausgezahlt. Fast 10.000 Euro an Einnahmen kamen zusammen. Geld, das sie an gemeindliche Einrichtungen und Vereine sowie auch an spontan als soziale Hilfen spendeten. „Wir haben das immer gerne gemacht und werden auch weiterhin das Orgateam unterstützen“, so die einhellige Meinung von Jenny Hennes und Bianka Hammer, die natürlich auch stolz sein können, dass die Spenden einem guten Zweck zugeführt werden konnten.

Zum Wegwerfen zu schade: Das gilt für Kinderkleidung, Spielsachen oder Kinderräder. Die ideale Lösung bietet dann ein Kinderkleiderbasar. Zum einen kann man noch ein paar Euro erhalten und zum anderen profitieren auch die Käufer davon. Die Wiederverwertungeine große Rolle. Das haben sich in Herbertingen schon vor 30 Jahren engagierte Frauen gedacht, die damals den Herbertinger Kinderkleider-Basar ins Leben gerufen haben und der bis heute Bestand hat.

„Das war auch unser Ziel und ist der Zweck dieser Einrichtung“, so Jenny Hennes. Und dass hierfür Bedarf besteht, das bescheinigt auch Bianka Hamma. „Gerade nach Corona, nachdem wir zwei Jahre keinen Basar mehr veranstalten konnten, sind wir buchstäblich überrumpelt worden“, erinnert sich Jenny Hennes. Es hatte sich eine 40 Meter lange Schlange in der Alemannenhalle gebildet.

Die angelieferten Kleider, Spielsachen und Fahrräder werden vom Orgateam geprüft und auch der Wunschpreis der Verkäufer wird unter die Lupe genommen. „Wir schauten schon drauf, dass dabei kein Gruscht angeboten wird“, so Bianka Hamma. „Einmal“, so erinnert sich Jenny Hennes, „wurden uns High Heels zum Verkauf angeboten, aber die passten bei bestem Willen nicht zu unserem Kinderkleider-Basar“, schmunzelt sie.Jeder Verkäufer bekommt 20 Lose, wo die Waren aufgelistet und auch der Preis festgelegt wird. Dafür werden dann zwei Euro für die Bearbeitung vom Orgateam verlangt. Die einzelnen Artikel werden dann penibel in den Computer übertragen und so kann dann festgestellt werden, wer was und zu welchem Preis verkauft hat. Dafür gehen dann zehn Prozent an den Basar-Veranstalter.

In den vergangenen acht Jahren sind dadurch fast 10.000 Euro zusammengekommen. Geld, das aber alles wieder gespendet wurde. So erhielten die vier Kinder in der Gesamtgemeinde 1000 Euro. Für den Spielplatz „Knallfrosch“ wurden 2000 Euro für Spielgeräte und 770 Euro für einen Baum dazu ausbezahlt. Der Förderverein der Lilly-Jordans-Schule bekam 1400 Euro und an fünf Herbertinger Vereine gingen Spenden von über 2300 Euro. Weiterhin wurden mehrere kleinere Hilfsprojekte mit dem Geld unterstützt.

Der nächste Kinderkleider-Basar findet Ende März statt und die zwei ausgeschiedenen Orga-Leiterinnen Jenny Hennes und Bianka Hamma sind sich sicher, dass der Basra auch weiterhin und mit neuen Team erfolgreich sein wird.