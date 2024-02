Vom Brauchtumsabend über die Party-Nacht bis zum sehr gut besuchten Narrensprung: Das Wochenende stand in Herbertingen ganz im Zeichen eines gelungenen Treffens der OHA-Bruderschaft.

Rund 2500 Gäste waren laut des Herbertinger Zunftmeisters Stefan Schnitzer am Samstagabend bei der Party-Nacht. „Damit sind wir zufrieden und vor allem froh, dass alles friedlich verlaufen ist“, sagt Schnitzer.

Trotz nur wenigen Stunden Schlaf waren die Gastgeber am Sonntagmorgen schon wieder gut gelaunt auf den Beinen, um in der Alemannenhalle zum Zunftmeisterempfang zu begrüßen. Dort ging Landrätin Stefanie Bürkle als Schirmherrin mit der Politik der Ampel-Regierung hart ins Gericht - und erntete Applaus. Über die OHA-Gemeinden hingegen war sie voll des Lobes.

Traditionell werden beim Zunftmeisterempfang neu gewählte Bürgermeister getauft. Mit Lena Burth ist erstmals eine Frau in den Reihen der Rathauschefs und stellte ihren Amtskollegen Magnus Hoppe vor die Herausforderung der Namensgebung. Bürgermeisterin oder Schultessin klang nicht fein genug. „Lange haben wir überlegt, doch dann war es sonnenklar: Schultessa. Des isch majestätisch und charmant - so goht die Ernennung glei ganz andersch von der Hand.“

Da es in der Bauzemeck-Zunft bislang allerdings nur männliche Zunfträte gibt, war Burth im Seerosen-Häs gekleidet. Vielleicht gibt es nach der ersten Taufe einer Bürgermeisterin im kommenden Jahr nochmals eine Premiere. Dann ist das OHA-Treffen in Ostrach und für den Männerclub der Bauze-Zunfträte bietet sich eine günstige Gelegenheit, sich zumindest auch modisch für die Damenwelt zu öffnen.

Am Sonntagnachmittag rundete der Umzug mit mehr als 3000 Teilnehmern das OHA-Treffen ab. 46 Narrenzünfte und Musikgruppen zogen durch den Ort, um die Besucher zu unterhalten und anschließend das Festwochenende rund um die Alemannenhalle ausklingen zu lassen.

Auch laut Polizei war das Festwochenende in Herbertingen friedlich, es gab nur außerhalb des Festgeländes einen Vorfall. Eine Gruppe Jugendlicher wurde am Samstagabend in der Pfarrstraße von einem 65-jährigen Mann angesprochen und ohne erkennbaren Grund beleidigt.

Im weiteren Verlauf sprühte der Mann Pfefferspray in Richtung der Gruppe, wodurch zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren getroffen wurden. Einer der beiden Jugendlichen klagte in der Folge über Atemwegsbeschwerden durch das Pfefferspray. Gegen den Tatverdächtigen wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.